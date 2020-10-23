「黑馬」陳智思斷言無興趣選特首　近期刻意保持低調

▲ 陳智思表明，絕無興趣參選特首。（團結香港基金提供）

行政會議召集人陳智思多年來被視為「特首黑馬」，但去年下半年反修例風波開始不久，變開始變得低調，曝光率大幅減少。陳智思今日（23日）出席團結香港基金的論壇時，直言自己刻意保持低調，以免被指高調是為將來「鋪路」。他更強調，「絕無興趣」做下屆特首。

距離特首選舉還有2年時間，近期政圈已不時傳出不同名字。被問到擔任特首應具備甚麼條件時，他認為，特首要取得市民及中央信任，又要懂得平衡持份者利益，擅於溝通及有同理心。

陳智思坦言，現時的他較以往低調，而自己更是刻意的，因為每次傳出下任特首人選時，他間中都會「畀人放上枱」，行事高調又會被指是鋪路、將來有大計，所以他變得低調，避免引起他人誤會，不過有需要仍會發聲。

對於去年的修訂《逃犯條例》引發社會事件，陳智思形容為「不幸」，反映港府的處理手法和溝通方式「完全失敗」，修例針對逃犯卻變成「送中」，認為政府在研判、推銷、出台都有不足，令到社會出現不信任，絕對是一個教訓。他又認為，政府日後推動任何政策，首要是令市民明白和接受，因議題一旦被渲染，就難再繼續推行。

陳智思又提到，支持發展明日大嶼，因為香港多年來面對的問題，都是與土地有關，相信發展新區的阻力較少，而明日大嶼的規模有討論空間，認為可以先踏出第一步進行研究。

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