【新冠肺炎】袁國勇形容港人抗疫先嬴一仗　惟疫症冬臨或更艱難須加倍小心

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾月，本港第三波疫情近日始見稍為緩和，港大微生物學系講座教授袁國勇引述研究稱，本港人口新冠肺炎抗體率或少於0.2%，湖北及武漢亦只有2%至6%，較意大利、美國等地低，反映贏了首場抗疫戰；惟籲港人不能自滿，因此症可重覆感染，且基層醫療為輕症病人檢測未普及，未來疫情重臨需加倍注意。

港大微生物學系講座教授袁國勇於香港內科醫學院的刊物《SPYNAPSE》撰文，回顧疫情襲港至今，港府採取實施圍堵政策，並推出多項社交距離措施，鼓勵全民戴口罩、停課、在家工作、限聚令，及要求抵港者檢測及檢疫14天等，都可有效抑制疫情。

他續指，西方國家多要求病人留家，勿到醫院求醫，避免加重醫療系統負荷；惟本港做法正正相反，所有懷疑受感染個案都隔離14日，確診者亦須留院隔離治療，直至持續檢測呈陰性，而公院醫護亦主動到檢疫中心及機場，收集抵港者樣本檢測，以減少社區出現傳播的機會。

袁國勇引述血清流行病學研究指，意大利城市貝爾加莫約有57%人口對新冠病毒有抗體，紐約、倫敦抗體率分別亦達20%及17%，而湖北及武漢只有2%至6%，本港人口抗體率更或少於0.2%，形容是首場抗疫勝利，有賴本港專業的前線醫護人員，以及廣大市民合作。

不過袁國勇提醒港人不能因此自滿，冬天時疫症重臨，將較現時更艱難，直言現時基層醫療為輕症病人檢測未普及，令早期社區傳播或未可及早找出；且多地已錄得不少新冠肺炎重覆感染個案，病人即使康復後仍需緊守衞生措施，同時籲市民應養成記錄行蹤詳情的習慣，以便於確診後進行追蹤工作。

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記者：陳正怡