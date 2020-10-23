林健鋒牛一與黨友慶生　生日願望︰盡快通關

▲ 林健鋒獲黨友贈送蛋糕慶生。（陳宛彤攝）

經民聯立法會商界議員林健鋒今日69歲生日，獲得一班黨友慶祝。林健鋒表示，今年生日有很多願望，作為工商界代表，最希望盡快通關，希望「個個有工開、有飯食」，而未來數個月最為關鍵，期望過年後能夠安安定定，相信2021年會過得更好。

▲ 梁君彥（左一）提醒林健鋒（左二），開香檳時要多注意，否則需要罰款。

經民聯其他立法會議員，包括吳永嘉、梁美芬、劉業強等，都有到場祝賀林健鋒，不過在限聚令下，各人都要分批到場吃蛋糕。而立法會主席梁君彥則是最早到場一批，曾重罰民主派議員弄污地氈的他，千叮萬囑主角林健鋒，開香檳時要多加注意，否則「整污糟地氈罰你11萬」。

金融服務界張華峰更送上生日蛋糕及香檳。不過，由於現場合共有3個蛋糕之多，當中由他所贈的蛋糕卻反應欠佳，笑言「當然不高興」。

另外，林健鋒今早去到中環滙豐總行，「探望」在年初被噴漆及火燒、剛完成復修的一對銅獅。他提到，有人指銅獅被燒令滙豐股價下跌，希望隨住銅獅回復舊觀，滙豐能夠收復失地。

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