槍會收拾部分郊野射擊碎片　環團憂治標不治本促定預防污染措施

▲ 綠惜地球早前到香港槍會附近視察，發現槍會正收拾部分郊野射擊碎片，但他們仍憂治標不治本，促請政府定預防污染措施。（經濟日報記者攝）

環保團體綠惜地球早前指，位於荃錦公路旁的香港槍會，後山及城門引水道發現大量射擊碎片及含鉛的子彈粒，當中鉛最高超出環保署標準274倍，或對土壤和城門水塘造成污染。

環保團體8月時到大欖郊野公園及城門水塘觀察，發現郊野積存靶碎、霰彈槍內的鉛粒和塑膠彈塞，詳情請看【下一頁】

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝表示，據了解地政總署於10月8日召開跨部門會議討論問題，署方正諮詢法律意見，考慮採取下一步行動。

他們近日重返香港槍會後山一帶，發現槍會自10月8日起已經清除槍會租地範圍內大部分的子彈膠塞，之前深達半英呎的膠塞山已不復見。不過，他指槍會會否清除鉛粒及飛靶靶碎仍是未知之數，現場可見仍遺下數以十萬粒計的鉛粒，通往城門水塘的引水道亦見飛靶碎片，認為反映僅靠清理，無法治本。

綠惜地球取得土壤化驗，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，其中鉛最高超出環保署標準274倍，詳情請看【下一頁】

荃灣區議員譚凱邦表示，區會上周召開環境、衞生及氣候變化委員會會議，香港槍會代表指出，已制定3項措施，包括自10月9日開始，進行為期兩個月的清理工作、進行射擊阻擋工程、以及加建鐵絲網防止遊人進入。

荃灣區議員趙恩來就指，上周觀察所見，槍會正在加建鐵絲網圍欄，以防止遊人進入，暫未知道圍欄範圍大小，但擔心槍會此舉只是把環保團體和傳媒隔絕在外，無法觀察射擊垃圾情況，以逃避責任，「是否眼不見為乾淨？」

譚凱邦指，槍會有兩大射擊場地，向西面的為定靶射擊地，後方有約70米高山丘，為混凝土地，較易清理垃圾；而向南一面為飛靶場地，下方山谷及引水道易積聚垃圾，泥土也易受污染。他們希望槍會停用向南一面場地，及安裝欄網阻止射擊垃圾四散。

趙恩來續指，槍會之前曾提過不會使用向南場地，但上周的區議會上又無再提，擔心胎死腹中，他希望地政總署跟進；又指槍會一直不承認是他們製造射擊垃圾，但水務署等部門一直花公帑清理有關垃圾，認為部門應該向槍會追討清理費用。

楊日輝認為，政府有關部門應界定污染範圍和程度，制定預防和除污的措施，才可以有效避免污染，而槍會在未制訂措施前，不應進行飛靶射擊活動。而譚凱邦亦認為，政府應該以《廢物處置條例》檢控槍會，促認真研究。

地政總署回覆指，荃灣葵青地政處一直與相關部門溝通和去信提醒香港槍會需妥善清理其射擊殘餘物，香港槍會於本年9月初回覆，指已暫停於用地內進行射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄， 以防止其射擊殘餘物流出槍會範圍。地政處需依據相關部門的搜證，以判斷是否出現違反地契條款的情況，當中包括透過文書或會議形式向相關部門查詢及交換意見。如證實有違反地契條款的情況，地政處會採取執行契約條款行動。

水務署回覆稱， 在最近的跟進工作中得悉香港槍會已暫時停止飛靶射擊活動，及已安排承辦商清理該會附近範圍的射擊殘餘物並會加設圍網，會繼續跟進相關情況，並 正尋求法律意見，並汲取上次的檢控經驗，進行更嚴謹的搜證工作，如有證據證明有人違反《水務設施條例》會向相關人士採取法律行動，包括提出檢控及追收有關費用。

環保署表示， 如有需要，環保署會提供有關土壤取樣及檢測的技術意見。環保署續指， 一般固體鉛金屬廢料的化學穩定性較高，故不屬化學廢物，並不受《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》所規管，可按情況回收再造或重用。霰彈槍子彈（包括子彈殻）及其使用均受警務處根據《火器及彈藥條例》所規管；射擊會持牌人及場地管理人士須按照相關規定妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分。

TOPick已向香港槍會查詢，有待回覆。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒