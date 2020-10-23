消息：港大副校人選申作軍非中共黨員

▲ 宮鵬和申作軍，獲推薦出任港大副校長。（清華大學網頁圖片）

港大遴選委員會推薦兩名學者擔任副校長，據悉包括加州大學柏克萊分校系教授申作軍。對於其兼任特聘教授的清華大學網頁提及申乃學系黨委委員，知情人士指其並非中共黨員。

港大發言人回覆查詢時表示，大學人事任命需通過所有程序才會公布，現時不宜評論，又指相關報道有內容與事實不符。

申作軍於90年代，赴笈美國西北大學取得博士學位，2004年加入美國加州大學柏克萊分校工業工程和運營研究系，現為該系系主任。他目前兼任清華大學工業工程系特聘教授，同為該系系主任。

據了解，申作軍雖為清華大學工業工程系系主任，並非全職工作，需要不時中美兩邊走。至於清華大學官方網頁的「黨政機構」一欄，曾一度顯示他是學系黨委委員，但其後已被刪去。

由港大校長張翔領導的遴選委員會，推薦申作軍及宮鵬出任港大副校長，分別負責研究及學術發展範疇。兩人與張翔一樣，分別於加州大學柏克萊分校擔任教授。其中一位人選宮鵬，現為清華地球系統科學系主任，是衛星技術及地理專家。

據悉，港大校委會將於下周二開會討論，若通過任命，兩人將於明年1月履新，任期5年。

身兼港大校董的新民黨主席葉劉淑儀認為，兩位新副校長人選都來自清華屬巧合，又指近年有很多政治風波，多些內地學者參與港大領導管理是好事。

教育界議員葉建源則稱，若申作軍是黨員，相信要遵從黨的紀律，擔心會影響學術自由。他又指，兩人與張翔背景類似，或令人有任人唯親的疑慮。

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記者：林曉君