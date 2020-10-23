內委會16票贊成39票反對　否決立法會休會辯論「12港人」被內地拘捕議案

▲ 立法會內務委員會會議。（陳靜儀攝）

立法會內務委員會今日(23日)舉行會議，討論公民黨議員郭家麒動議，在下周三立法會大會上提出休會待續議案，辯論12港人企圖偷渡台灣，被內地部門拘捕的事件。多名建制派表示反對議案，指有關人士在港干犯嚴重罪行，自投羅網進入內地水域。動議最終以16票贊成、39票反對被否決。

民主派就支持休會辯論，要求保安局局長李家超到立法會解釋香港警方在事件中的角色，有沒有與內地部門合謀將12名港人送到內地。

公民黨楊岳橋質疑，建制派對待台灣殺人犯陳同佳，就支持《逃犯條例》草案，現時卻對未對12名港人發聲，認為政府應交代飛行服務隊當日在做什麼，警方有否事前知悉事件。

多名建制派議員則反駁指，12名港人干犯嚴重罪行後「棄保潛逃」，是自投羅網進入內地水域，建制派「班長」廖長江批民主派捕風捉影，問「警察為何不阻止或拉他們，為何不問問這12位人士為何逃跑？」。

動議最終在16票贊成、39票反對下，否決在下星期大會上辯論「12港人事件」。

另外，建制派議員亦關注本港應該盡快推出「健康碼」，以及有報道指政府有意叫停將2元乘車優惠由65歲降至60歲的實施，要求內會主席李慧琼下次與政務司司長會面時向他了解事件是否屬實，並要求政府落實有關措施，否則將會變成「政治災難」。

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記者：李淇