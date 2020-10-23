【國泰裁員】國泰轉新合約稱沒討論空間　工會晤資方未達共識感失望

▲ 國泰空中服務員工會主席王思敏（左）形容公司的新合約為「不平等條約」，她強調員工願意共度時艱，但之後應回復應有的待遇。（資料圖片）

國泰航空重組計劃裁員近5,300名本地員工，但獲留任的員工亦需轉簽永久性質的新合約，新條款包括底薪封頂、時薪大減最多4成等。工會形容新合約為「不平等條約」，昨與資方開會希望措施只屬短期，但未有成果，工會稱資方發內部通告稱對訴求沒有討論空間，對此感到失望。

現時機艙服務員合約主要由底薪、飛行時薪和津貼等組成。綜合國泰多個工會提供的資料指，國泰提出的新合約，空中服務員不同職級的底薪減少14%至36%，而機艙服務員至機艙服務經理的基本薪金首設「封頂」，由12,600至33,250元不等，超出70飛行小時後的時薪也封頂於介乎180至475元。國泰又增加條款保留飛行時間未足70小時員工扣減底薪權利；另新約規定即使員工自行調更，其飛行時數亦不會被計算，員工不能像以前般多勞多得。

國泰工會批新合約「不平等條例」如迫員工走，詳情即看：【下一頁】

國泰給予留任員工兩周時間考慮是否簽新約，若在下周三前簽署，按層級可獲3,000至7,000元過渡安排；但若之後簽約的則不獲津貼；如在限期後仍未簽約，該員工會被視作解僱。

國泰空中服務員工會主席王思敏形容新合約為「不平等條約」，呼籲會員考慮清楚不須急於簽署，又指工會前晚向留任員工發問卷，收到逾2,000人回應，8成人認為要修改合約條款才願意簽署。她強調員工願意共度時艱，但之後該回復應有待遇。

工會昨午與資方會面5小時，提出14日考慮時間太短，及希望合約更改只屬短期，但會面沒有成果。王思敏指，資方在會面期間發內部通告，指對訴求沒有討論空間，更稱已簽署新約的員工人數足夠明年營運，批評資方動搖彼此信任，對此感到失望，工會暫未決定下一步行動。

國泰航空回應指，會陸續向受影響的非機組人員員工發出通知，非機組人員員工不用簽新合約。

勞工處表示，就國泰重組直到目前為止共收到177宗有關僱傭權益的查詢，但未有詳述求助分類。處方提醒國泰須就更改僱傭合約事宜與員工坦誠溝通，如欲更改合約條款，應事先諮詢僱員，除非僱主取得僱員同意，否則或會構成不合理更改。

另外，香港逸東酒店於社交媒體Facebook發文，指對失去工作的國泰員工感到相當惋惜，酒店正為銷售及市場部、酒店前台、餐廳及酒吧招聘多個職位，邀請國泰及港龍員工加入。

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本報記者：徐紹軒

