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【新冠病毒】挪威現新變種新冠病毒「M439K」　毋須近距離接觸可被傳染

健康 10:59 2020/10/24

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挪威現新變種新冠病毒「M439K」。

全球新冠肺炎疫情持續，挪威公共衛生研究所發現當地出現一種新變種新冠肺炎病毒「M439K」，並至少有8人感染新變種病毒。據當地醫生觀察後指，新變種的病毒傳播力更強，毋須近距離接觸便能被感染。

據當地媒體報道，挪威公共衛生研究所於16日收到來自特隆赫姆聖奧拉夫醫院的病毒樣本。發現該病毒從未在挪威出現過，對比國際資料庫後也沒有發現這種變種病毒，故相信屬新的變種病毒。

由10月16日到10月18日，新的冠狀病毒已被發現感染了8名當地人。

特隆赫姆市首席醫生Tove Røsstad表示，雖然未能確定這款新病毒是否較其他變種病毒更具傳播力，但據近日觀察到的病例，新病毒毋須近距離接觸也可被感染，而且發病時間較快，與之前的病毒不同。

【新冠肺炎】新冠病毒持續突變傳染力更強　專家：戴口罩勤洗手等防疫措施恐失效

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責任編輯：羅嘉欣

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