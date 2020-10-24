有傳落實60歲2元乘車優惠遭煞停　羅致光承認暫未有具體時間表

▲ 勞工及福利局局長羅致光。(經濟日報資料圖片)

政府今年1月公布長者及合資格殘疾人士，公共交通票價2港元優惠的合資格年齡門檻，將由65歲下調至60歲，惟近日有消息指政府打算暫停落實計劃。勞工及福利局局長羅致光今早(24日)在電台節目表示，政府從來沒有說過，不把長者2港元乘車優惠年齡下調，強調現時目標仍然在2021至22財政年度落實，但承認暫時未有具體時間表。

羅致光指，政府今年1月提出擴展乘車優惠時，未有預計疫情會蔓延全球，亦無料到政府需要動用3000億港元協助市民和業界應對疫情，故此政府現時的財務狀況是一個重要考慮，而2港元計劃的經濟效益變得次要。

被問到是否要等到疫情結束後才擴展優惠，羅致光指暫時答不到，又說有關長者乘車優惠的研究報告已大致完成，政府亦聽到社會上的不同意見，現正進行資料分析，強調政府沒有煞停有關工作，稍後會將報告交予行政會議考慮。

羅致光出席電台節目後補充，政府已經進行相關政策分析，現時只剩一些細節仍在處理，其中一個方向是以個人八達通取代長者八達通，現時60歲至64歲人口有59萬，要發放59萬張個人八達通，需要時間處理及調整系統。

另外，提到國 國泰裁員， 羅致光形容，國泰裁員是一個商業決定，政府的角色是協助被裁的員工，勞工處暫時收到百多宗查詢，部份是關於勞工權益，求職問題佔少數，處方亦有與工會及資方密切聯絡。

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記者：洪芷晴