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【木棘証人】秦啟維曾因身高不足被大台拒用　憑《開心速遞》「細力」成功入屋【有片】

娛樂 12:00 2020/10/24

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

秦啟維在《木棘証人》中與羅仲謙及韋家雄有不少對手戲。

由羅仲謙、張曦雯、韋家雄及張文慈等人主演的TVB新劇《木棘証人》播出，劇中「高力基」羅仲謙任刑事調查隊警長，經常被另一警長鍾正英（秦啟維飾）針對，秦啟維經常聲大夾惡罵人，個人矮小但霸氣盡現。

在昨晚（10月23日）《木棘証人》劇情，秦啟維飾演的鍾正英開槍打死手下，他似乎故意殺人滅口。相信在往後《木棘証人》劇情，他的角色起關鍵作用。

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秦啟維在《木棘証人》演警長。（劇照）

亞視工作富人情味

秦啟維早於1994年已入行，他畢業於香港演藝學院，同屆同學有朱茵。二人未畢業時已受TVB邀約試鏡，但因當時TVB想招募高大的男演員，秦啟維就因身高不足被拒錄用，只有朱茵中選。他也曾坦言，當時知道落選感失落。

不過，秦啟維就同時被亞視睇中，還在未簽約時已被安排做兒童節目主持，之後一直主力任主持，偶爾參與劇集拍攝，包括《俠膽醫神》、《世紀之戰》等。

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在亞視工作達22年，秦啟維經歷多年改朝換代與重組，雖然外間對亞視後期的印象負面，但他卻指一直未有受影響，沒有被減薪也沒有被減工作量。

他更形容亞視是一個大家庭，內裏的員工都很有人情味。他也曾靠亞視的穩定收入，照顧患病的奶奶直至她離世。

過檔TVB獲不同演出機會

但隨著亞視經營不繼，秦啟維就過檔了TVB，輾轉多年終於加入。初時，他在娛樂新聞台做主持，之後受不同的TVB幕後工作人員賞識獲機會拍劇，最為人熟知的有處境劇《愛·回家之開心速遞》中的細力一角，而在不少正劇中也有演出，工作機會不斷。

秦啟維在《開心速遞》中演細力。（Facebook圖片）

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今年初播出的劇集《丫鬟大聯盟》，他在劇中有場拍攝不慎擦傷臉部，嚴重得險些毀容。曝後花了半年時間處理傷口，才得以復原。受傷時，他仍堅持拍攝，非常敬業。

雖然至今入行26年，秦啟維並不算是大紅大紫，但他完成了以前讀演藝時想做戲的夢想，也做過想像以外的主持工作，且樂在其中。

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秦啟維一路走來，全靠家人給予最大支持。他曾指因與家人同住所以什麼都會分享，他的爸爸也很開明，不需他為養家而有大壓力，更著他要努力比心機，繼續等每一次不同的機會，讓秦啟維有了追夢最強的後盾。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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