【國泰大裁員】招攬被裁國泰港龍員工加入 逸東酒店：感謝一直以來為大家付出努力

國泰航空前日（21 日）宣布削減約8,500個職位，包括5,300名本港員工，並停止營運國泰港龍航空，數千名空中服務員受影響。繼仁安醫院提供免費修讀醫護助理課程，逸東酒店亦表示，對國泰（293）及國泰港龍航空的員工感到相當惋惜，邀請受影響員工成為公司一份子，感謝航空業員工作為香港的全球大使，一直以來付出的努力。

逸東酒店在facebook專頁宣布，指國泰航空集團早前的企業重組消息，對所有受影響的國泰航空及國泰港龍航空員工經歷了最艱難時刻，並指對失去工作的員工感到相當惋惜。

帖文又稱，兩家航空公司的服務卓越，員工亦出色，而酒店正在為銷售及市場部、酒店前台、餐廳和酒吧招聘人手，並邀請受影響的國泰員工加入。

帖文最後形容國泰員工是「香港的全球大使」，並感謝他們一直以來為大家付出的努力，

我們不會忘記。

沙田仁安醫院宣布，由即日起為有關人士提供100個免費修讀醫護支援人員（臨床病人服務）課程學位，為有需要人士提供多一條出路。仁安醫院院長李繼堯希望課程可讓有志轉行、投身醫療服務的相關人士提供一個機會，認為空服員的工作態度及能力一定可以勝任有關工作。

責任編輯：羅嘉欣