【恐怖鄰居】沙田公屋顯徑邨住戶被指摘發射電波　媽媽遭倒臭水垃圾女兒嘆：心痛無助

▲ 有沙田公屋顯徑邨住戶﹐至去年年中至今被樓下女鄰居騷擾，包括在門前倒臭水垃圾。

沙田顯徑邨有住戶被鄰居滋擾，有女網民在社交平台大呻，指媽媽現時一人住在沙田公屋顯徑邨﹐至去年年中至今被樓下女鄰居騷擾，包括在門前倒臭水，大力將垃圾擲向大門，又周圍貼大字報遭指摘「亂發射電波」，女兒非常擔心媽媽，向網民求助。而受滋擾的鄰居不止一人遭殃，該區區議員亦表示得悉此問題，現跟進中，望社署協助處理。

媽媽受多月滋擾

該名女網民昨日（23日）事主於Facebook群組「沙田之友」發帖，指自己從娘家搬走，母親獨自居於顯徑邨顯德樓已購入單位，由2019年中起被樓下一層同單位的鄰居纏上，她附有一段閉路監視器畫面及多張相片展示大字報紙條。

話我媽用電波搞佢……呢兩年由貼紙仔辱罵到放異物、趁下午無人時上來大力拍門，而家變本加厲倒臭水倒垃圾响門口。

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倒臭水垃圾於門前

從影片所見，顯示時間22日（星期四）下午1時多拍攝的，一名戴口罩長髮女子在長廊來回多次，首先手持兩個載有液體膠袋，將膠袋內液體倒於單位大門前，又用門外的地氈反覆沾上液體及用腳踐踏，以要將不明液體/污水倒入屋內。接著，她拿來多袋垃圾丟於門前，又大力擲向鐵閘，發出巨響，她還打開垃圾袋，將內裡的垃圾倒出。

發帖網民指媽媽在街市返工，是很傳統為家庭錫仔女的母親，成日驚打擾仔女返工，她1月試過由黃竹坑乘的士趕返去沙田，之後媽媽遇受騷擾也不敢找女兒，多次遇事都自行報警。不過，她指警員、管理處及區議員不理，她坦言見媽媽受苦「次次事後先知，我真係好心痛又自責」。

上年年尾已經係門口裝咗CCTV，但都唔能夠每分每秒睇住，次次有事都係媽咪講我先再睇返……最近痴線鄰居開始搞佢樓下同號碼單位。

被指亂發射電波

另一方面，由大字報紙條所見，內容稱有人用「大氣電波」，內容部分寫道：「非本村居民日日24小時大氣電波騷擾人」、「變態人魔！你玩電波令到別人頭痛、作嘔、關節痛」等。

不少網民同情事主及其媽媽，並討論指有人對電子產品wi-fi有過敏症，她可能受到影響引致精神情緒錯亂。

區議員跟進中望社署協助

TOPick記者向沙田徑口區議員吳錦雄查詢，他表示已知悉有多戶顯徑邨居民受滋擾，受影響住戶涉及上下層多層，受影響程度不同，他亦曾經到訪疑滋擾者的單位了解，表示當時對方情緒易受刺激。他就有關事件一直與管理公司跟進，並通知社署希望向該名住戶提供協助，擔憂該住戶情緒不穩，受刺激會令問題惡化，同步有向警察警民關係科了解。

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記者︰顏紫燕