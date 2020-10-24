【名牌手袋】前主播周嘉儀轉投財經界享名媛生活　擁多個Hermès手袋每個價錢逾10萬元

▲ 前主播周嘉儀轉投財經界過名媛生活，擁多個Hermès方便襯衫。

前無綫主播周嘉儀（Venus）自從離開大台後，於2015年轉職到證券公司市場策劃部任職，於葵涌公屋出身的她經過多年打拼，近年已經「升呢」至名媛階層，見她社交網站分享她的中產生活，手拎多個奢華Hermès手袋，方便她每日配襯不同OL造型。

曾有「最索新聞女郎」之稱的周嘉儀，大學畢業後便投身TVB職新聞主播，連計實習記者時期，周嘉儀在無綫效力整整12年，最後於2015年離職，同年轉往金融界，到證券公司市場拓展部工作，至今職銜已達董事級數，絕對是位職場女強人。

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▲ 周嘉儀很懂得犒賞自己。（instagram圖片）

周嘉儀事業有成

在職場上努力打拼，周嘉儀在生活上亦非常得犒賞自己，公屋出身的她近年已遷往荃灣海景豪宅爵悅庭。

喜愛更新社交網的她，經常分享她的「名媛」生活，歎下午茶享受Spa，過著寫意人生。

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▲ 周嘉儀定期做Spa。（instagram圖片）

周嘉儀亦愛分享她的工作造型，很懂得各種女強人、富女人味的衣著配搭，而最搶眼的莫過於她手上多個名牌手袋。

Chanel、Dior等的品牌周嘉儀已有不少，而頂級奢華手袋品牌Hermès的出品，周嘉儀至少擁有5個不同顏色的收藏。

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相信周嘉是Hermès Kelly手袋的忠實擁蠆，出鏡率最高的要數最百搭的大象灰Hermès Kelly 25 Bag，官方售價大約港幣8萬元，代購則索價約15萬港幣。

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另外，奶白色的Hermès Kelly 25 Bag亦經常出現，配襯相對女性化的打扮，手袋官方售價約8萬港幣，代購價則需約15萬港幣。

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拼接款的Hermès Kelly限量字母包也是周嘉儀的頭好，價值大約10萬港幣。另她還分別有較大Size的玉蘭粉色Hermès Kelly 28 Bag以及藍色Kelly 28 Bag，兩個手袋官方價錢約8萬元，代購索價約14萬。

小型的Hermès手袋，周嘉儀則有啡色和紅色的Hermès Roulis，叫價亦需約5萬港幣。

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