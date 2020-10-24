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【旅遊氣泡】 姚思榮指與新加坡協議意義大幫助少　盼11月先有限額允內地通關

社會 12:20 2020/10/24

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旅遊界立法會議員姚思榮。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎全球大流行，令出入境活動幾乎停頓。港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，毋須接受強制檢疫。旅遊界立法會議員姚思榮今日（24日）在電台節目上表示，與新加坡達成「旅遊氣泡」協議意義大，但料對業界幫助少。他指，可藉此加快與內地通關，希望於11月能夠有限額地恢復兩地通關，再視乎情況進一步放寬。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，與新加坡達成「旅遊氣泡」意義在於推動與其他國家討論通關的可行性，並可以加快與內地通關，據他了解現時內地仍未肯與本港通關。他認為，疫情將會常態化，希望能與內地商討通關的可行性，希望能於11月有限制名額的情況下通關，其後再視乎數據分析，研究進一步擴大通關。

另外，政府早前放寬本地遊至上限30人一團，但要遵守防疫指引，包括導遊帶團前要接受檢測。旅遊業議會主席黃進達表示，旅議會會為導遊領隊，安排一次新型冠狀病毒檢測，最快下星期公布詳情；這數天會有團出發的旅行社，要先為業界人士做檢測。

黃進達指，旅行社要簽承諾書，遵守防疫指引，已登記的旅行社亦會放上網，希望各類措施，可以提高對旅客和工作人員的保障，提高旅客信心。他又說，目前已有大約50多間旅行社，過百個本地團登記，數量不算很多，業界會視乎受歡迎程度，決定是否可以日日開團，但至少給業界多些營運空間。

對於有業界反映本地遊出團人數較少，擔心「蝕住做」，黃進達說旅行社需時接收本地遊的報名，但由於參與本地遊計劃的旅行社會得到補貼，相信對業界仍有吸引力。

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責任編輯：洪芷晴


 

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