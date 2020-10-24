【紅館重開】張敬軒11月個唱如期舉行　軒仔成紅館重開後首位演出歌手【內附購票詳情】

▲ 「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」下月如期在紅館舉行。

疫情下，紅館開館多時，之前各演唱會都一一取消。近日本港疫情放緩，英皇娛樂在今日（10月24日）宣布，早訂定在11月15日至25日舉行的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」 決定如期舉行，即是軒仔張敬軒將成為今年重返紅館開騷第一位歌手。

為配合表演場地的防疫措施及紅館的特別座位安排，「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」更會加開11月26及27日兩場，讓本來預訂的觀眾可全部都欣賞到演唱會。

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紅館重開軒仔舉行演唱會

紅館最近終於在疫情漸緩下決定可作重新開放，相信為不少樂迷帶來喜訊，大家一等再等延後再延後的演唱會，均可以慢慢恢復演出。

今年第一個正式於紅館舉行的演唱會，將會是英皇娛樂主辦的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」，據英皇娛樂發出的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」公告，軒仔將如期於11月22日至25日在紅館開騷，不過歌迷座位就要重新作安排。



據康文署指引，紅館重開，每場只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過四個，座位須平均分布，所以目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，要跟足指引，於2020年11月15日至25日期間，（在觀看相關場數當日或之前）到香港體育館更換全新印製的補場門票，亦可以選擇退票。



為讓本來預訂的觀眾可以全部都欣賞到演唱會，英皇娛樂更會加開26及27號兩場，待調整人數後，尚餘少量門票，將於2020年11月10日於城市售票網公開發售，公開發售細則請留意城市售票網。

▲ 張敬軒為疫情下，紅館閉館後重開的首位開演唱會的歌手。

據知主辦方會盡量按照觀眾手持的原有座位門票作調配，例如相同日期、行數、相連座位等，希望能降低對補場觀眾的影響。

惟因防疫的特別座位安排，有些觀眾將會被分配到相同票價區內的其他行次及座位。

香港體育館現正採取預防措施，入場觀眾需配帶口罩。所有進入表演場地的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液。表演場內禁止飲食。紅館各公共場地亦將加強清潔消毒措施，包括於每場之間進行清潔。