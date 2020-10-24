【食用安全】檢測20款筷子3成質量不合格　不銹鋼及竹木筷子材質較安全【附選購筷子建議】

▲ 檢測發現20款筷子3成質量不合格。

每日都會使用的筷子，你有留意材質是否安全嗎？有檢測發現各種材質的筷子中，以不銹鋼筷子及竹木筷子較安全，整體質量較好；仿瓷筷子、合金筷子質量值得關注，分別出現化學物殘留、甲醛遷移、色素釋出等問題。

內蒙古自治區消委會檢測20款各種材質的筷子，發現三成筷子不合格，主要是仿瓷、合金這些材質的筷子上。

檢測分別選取竹木筷子、仿瓷筷子、不銹鋼筷子及合金筷子等4種材質，合共20款。檢測其抗熱變形、抗衝擊、易用性、化學衛生安全如有害物質遷移量等。

結果發現，4種材質中，以不銹鋼筷子表現最好，全部合格。其次是竹木筷子、合金筷子，仿瓷筷子表現最差。

不銹鋼筷子

檢測結果顯示，5批不銹鋼筷子的重金屬遷移量測試均全部合格，質量較好。

竹木筷子

5批竹木筷子有1批不符合感官（浸泡液）測試。檢測主要測試防腐劑遷移量和微生物殘留量。產品出現浸泡脫色，意味樣品或含有塗層或添加劑，與有機溶劑接觸後溶出，屬於質量缺陷。

合金筷子

5批合金筷子有2批不符合國家標準，樣品表面存在缺陷，導致添加的色素釋出，對人體健康有未知的影響。

仿瓷筷子

5批仿瓷筷子有3批高錳酸鉀消耗量不合格及1批甲醛遷移量不合格。代表產品或含較多溶劑等化學物殘留，這些物質或會在使用過程中轉移到人體內，危害健康。

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責任編輯：羅嘉欣