【樹蔭有一個阿嬋】張敬軒分享與外傭搞笑日常 軒仔無啖好食名牌衫被縮水惹網民爆笑

▲ 張敬軒在IG分享與外傭姐姐的生活趣事。

歌手張敬軒（軒仔）一向風趣幽默，繼早前用App變肥被指似肥媽引起熱議後，近日他又再分享與新聘請的外傭姐姐的日常。張敬軒在IG貼出連日來姐姐為他預備的早餐，每天都是粥或麵包，令他非常崩潰！

▲ 張敬軒表示外傭姐姐為他的生活帶來不少驚喜。（Instagram圖片）

外傭姐姐日日有驚喜

軒仔在IG以週記形式分享與姐姐的趣事，他以嬋嬋稱呼姐姐，並指她和藹可親，溫柔有禮，本來主力照顧老人家，但都已過世才來到張敬軒的家。

軒仔又指第一天的早餐是白粥配腐乳，令他感到「很豐富，很驚喜」，但在個多小時要出門工作時，他就指：「出門口時，我發現整個人輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣。」

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▲ 張敬軒幻想姐姐會煮給他的早餐。（Instagram圖片）

之後的數天，軒仔的早餐分別是燶的牛角包，超市的平價麵包配果醬，及粥配腐乳等，每天都非常清淡。

軒仔又分享當時見到姐姐健談開朗，就幻想她會有她廚藝，每天煮出不同菜式，但現實就令他大失所望。

此外，他又提到姐姐把他的名牌衫與毛巾一起洗，令衣服大縮水，慘不忍睹。雖然如此，軒仔都非常懂得自我安慰：「有咗佢之後我顧家咗好多，成日都會掛住屋企，叫我顧家輝。」

▲ 張敬軒的外傭姐姐現實中煮給他的早餐。（Instagram圖片）

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網民笑指軒仔「身患重病」

不少軒仔好友同網民見到他的慘況，都深表同情之餘亦大爆笑。阿Sa蔡卓妍留言指：「要唔要叫我個姐姐同你個姐姐傾下計？」，欣宜留言：「the burnt croissants（燶了的牛角包）……」，雨僑指：「坐月餐咁清淡喎...」

網民更搞笑指以為張敬軒有經濟困難，或是身患重病，才吃得如此清淡。另亦有人叫軒仔多多包容，軒仔都有指姐姐很愛乾淨，把家裏打掃得很好，所以不會換姐姐，是名副其實的好僱主。

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而姐姐亦有活躍於Instagram，知道軒仔有在IG上「表揚」自己，就表示會「take care of you」。正當網民都留言指「想睇姐姐點take care」時，軒仔今早就指昨晚凌晨才工作完回家，未有被take care，但今早起床後再次見到清淡早餐震撼了他的雙眼！

他指：「今次佢真係冇令我同各位失望，我簡直唔敢相信自己嘅眼睛，我係咪發緊夢，我係喺未來定係過去......起碼隻碗唔同咗，今鋪真係成碟青瓜過大海。」非常搞笑！