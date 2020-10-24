【Flycation】直擊香港航空觀賞日落航班起飛　旅客：等了差不多10個月可以飛了【多圖】

▲ （受訪者提供圖片）

香港航空推出「飛悅香港」 觀賞日落航班，今日（24日）出發，HX852航班下午4時30分由香港國際機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行。在90分鐘的航程中，乘客可在空中欣賞壯麗的日落，並鳥瞰香港城市景色，航班於黃昏6時降落香港國際機場。

有參加者向TOPick表示，今次是自己過了差不多10個月再飛，心情十分興奮，在機場還有小朋友裝扮成機師與旅客合照，今次約100張機票，票價分別為每排（1/2人）852元或每排（3人）1,188元。每位乘客將獲得600元的現金禮券，可為下趟旅程於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品。

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票價包括︰

飛行體驗： 一起欣賞香港的日落美景

禮品包： 獲贈香港航空獨家紀念品（收藏版）

優惠券（每位乘客）：總價值600元的優惠券，香港航空官網機票100元優惠券（三張）以及港航假期300元優惠券（一張）

機上驚喜抽獎： 有機會獲得超過二十份獎品 – 模擬駕駛艙體驗；雙人免費曼谷酒店住宿及商務艙來回機票；本地酒店住宿；餐飲禮券等

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記者：伍瑋瑋