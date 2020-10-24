【救救動物】東張西望直擊元朗45貓狗疑被虐　6旬婦稱為逝去女兒積福救動物

▲ 日前警方接報到元朗一村屋帶走45隻疑被虐的貓狗。

元朗鐵皮屋慘變貓狗地獄場！日前警方接報到現場帶走45隻貓狗去做檢查，送到漁護署及愛護動物協會，獸醫檢查指大部分動物除患有嚴重皮膚病之外，其餘情況大致正常，而狗主王女士亦否認虐狗。《東張西望》節目組近日到訪狗場，發現場主王女士不為人知的原由。

▲ 元朗南坑排村懷疑有動物受傷個案，有人報警求助。（影片截圖）

貓狗場由雞場改建

元朗南坑排村懷疑有動物受傷的個案，於本月中旬，愛協及漁護署到場接走涉事的45隻貓狗，《東張西望》主持事後再到現場追蹤訪問，發現貓狗場是一間鐵皮屋，由雞場改建，佔地約二、三千呎，外圍放在大量麻包袋、布塊等雜物圍著遮擋窗戶，傳出陣陣惡臭，在旁路經走過的人都急步離開，而窗子破爛不堪，見現場內有水積，有大量被蒼蠅圍著的麵包，環境惡劣。

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主持發現鐵皮屋門外的鐵絲網掛有牌子寫著「晚上2時回來，5時離開，天天返來」，據了解，涉事貓狗主人王女士在街市賣菜維生，日打兩份工，每月需付2千元租金及約1千元買貓狗糧。

傳聞有狗食貓

不過，有街坊受訪表示，不見鐵皮屋內經常有人來照顧貓狗。另一位村內陳姓女義工受訪時表示，聽聞王女士曾將外邊流浪貓帶入屋，沒有妥善將貓狗分開，令一窩貓被狗玩死，甚至出現狗食貓致血肉模糊的情況。她跟友人見狗狗缺水缺糧慘況，會用鐵絲將放有狗糧的糧兜推入內，亦會倒入食水在空的糧兜內。

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貓狗主否認虐待動物

節目主持就以上向王女士了解，她反駁傳聞，指自己沒有虐待動物，每晚都有前來餵貓狗，斷言否認有出現狗食貓的情況。

三十幾年來得無停過（餵貓狗），我對得住所有人同貓狗。我間屋好大，分4間房，唐狗從不放入籠，籠是用來放貓，貓狗一定放開。我日頭打2份工，每月花一千蚊在貓狗上，我日頭不在，只開幾把抽氣扇，怎會無電無水？

王女士年約近60歲，她以一人之力照顧貓狗感吃力，她承認有疏忽令環境不夠衛生，她大呻日日拎水喉拖地最少個半鐘，加上餵食，每日至少留3小時在鐵皮屋內。她指食物及水不會少，而狗有皮膚病問題，她解釋帶流浪狗入屋前牠們已「生滋」，對於有人投訴她涉虐畜令貓狗被帶走感憤怒。

為死去女兒積福

此外，主持揭發王女士是為了已死去女兒積福，才於30多年前開始救助流浪貓狗，救入屋讓牠們有瓦遮頭，可是一人之力未能妥善照顧，而造成環境問題惡劣，另有街坊同情她。

現時貓狗留在漁護署，如果健康狀況良好，排除有人涉疏忽照顧動物虐畜，有機會全數動物交還予王女士。另一方面，村內陳義工指已找了好心狗場負責人，待狗隻接受檢查出來，承諾會接收牠們。

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責任編輯︰王明芳