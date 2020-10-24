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【新冠肺炎】新增5宗確診個案包括一宗本地源頭不明　患者居鰂漁涌南豐中心

社會 16:31 2020/10/24

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新增5宗確診個案包括一宗本地源頭不明，患者居鰂漁涌南豐中心。

衞生防護中心及醫管局今日（24日）下午公布最新疫情，本港新增5宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，56歲患者居於鰂漁涌南豐中心，是一名工程主管。他在10月10日至12日曾與同事在竹篙灣檢疫中心進行沙井的工程工作，10月14日至16日曾到畢架山進行工作，中心會派樣本與相關人事。至今本港累計病例5,290宗，包括一宗疑似個案。

張竹君指出，患者居鰂魚涌南豐新邨第9座，與家人同住，在旺角萬利商業大廈工作。他在10月21日發病，22日求診，其後確診，於10月10至12日曾與同事到竹篙灣第2期做防水工程，其中亦有其他公司的工作人員在場，署方已向土木工程署了解，該地沙井未啟用，與1期無關。

她又指該名病人於10月14至16日，即潛伏期間亦曾到畢架山帝景峰工作，署方會為所有接觸人士檢測；而上班地點有10多位同事由於工作未能長期配戴口罩，故所有人均須送往檢疫中心，

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑於近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

本港昨（23日）錄得4宗新冠肺炎新症，包括3宗輸入涉巴基斯坦、美國及印度抵港。另一宗則為輸入性相關個案，為一名29歲男子，與周一（19日）公布的一宗由俄羅斯返港後確診的個案、一名52歲男子，均居南丫島大灣南。另一名早前由印度抵港、確診染新冠病毒的41歲男子，同時感染登革熱，目前留醫情況穩定，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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