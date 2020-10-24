【新冠肺炎】不明源頭50歲男士居鰂魚涌南豐新邨 於旺角萬利商業大廈上班

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君(左)

本港昨（23日）錄得4宗新冠肺炎新症，包括3宗輸入涉巴基斯坦、美國及印度抵港。另一宗則為輸入性相關個案，為一名29歲男子，與周一（19日）公布的一宗由俄羅斯返港後確診的個案、一名52歲男子，均居南丫島大灣南。另一名早前由印度抵港、確診染新冠病毒的41歲男子，同時感染登革熱，目前留醫情況穩定

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日有一宗不明源頭個案，一名50歲男士，居鰂魚涌南豐新邨第9座，與家人同住，於旺角萬利商業大廈上班，10月21日及病，22日求診，其後確診，於10月10至12日曾與同事到竹篙灣第2期做防水工程，其中亦有其他公司的工作人員在場，署方已向土木工程署了解，該地沙井未啟用，與1期無關。

她又指，該名病人於10月14至16日，即潛伏期間亦曾到畢架山帝景峰工作，署方會為所有接觸人士檢測；而上班地點有10多位同事由於工作未能長期配戴口罩，故所有人均須送往檢疫中心，

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記者：洪芷晴