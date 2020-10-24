【人生馬戲團】鍾嘉欣重提《人生馬戲團》經歷　揭15年前內地被追斬險況

▲ 鍾嘉欣拍片分享信主經歷，重提15年前拍《人生馬戲團》內地被追斬險況。

鍾嘉欣最近返港復出接拍劇集《兒科醫生》，未有帶同丈夫和一對子女同行，於是開始進軍YouTube界拍片分享生活消磨時間。近日最新影片分享她早前到酒店Staycation的內容，還重提15年前在內地拍攝《人生馬戲團》遇險的情況。

現年36歲的鍾嘉欣於五年前與醫生男友結婚後移居加拿大，先後誕下女兒Kelly和兒子Jared，數月前嘉欣決定接拍TVB新劇《兒科醫生》，返港復出幕前。但此行未有帶同子女和丈夫，獨自在港的嘉欣在拍攝的空檔嘗試拍片，最近上載一條早前到酒店Staycation的影片。

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▲ 嘉欣忙裡偷閑到酒店staycation。（影片截圖）

影片中嘉欣提到她的宗教信仰，小時候的她本來隨父母信佛，直到19歲由溫哥華返港參選華姐，當時認識到的基督徒朋友本想帶她到教會認識他們的宗教，但嘉欣當時有點猶疑。

直到過後約24、25歲，嘉欣的人生只得工作、全年無休：「就像台機器一樣，身心俱疲。每次工作、出門都好焦慮。」當時嘉欣依賴媽媽給她的平安物品和護身符，但還是沒有幫助。

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▲ 嘉欣憶述15年前的事發經過。（影片截圖）

朋友們勸她把平安物品丟掉，想嘉欣不要再依賴它們。經過一輪掙扎，嘉欣下定決心不想再被掌控，丟掉物品後感到放下心頭大石，亦開始跟隨朋友信主：「那時開始覺得人生有很大轉變，思考模式改變，亦開始每日祈禱。」

過後她提到2005年於內地番禺拍攝《人生馬戲團》時，與楊思琦被內地黑幫追斬的，事件當年轟動娛樂圈。

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▲ 年輕時的嘉欣只顧工作。（影片截圖）

嘉欣憶述當時二人被廿名大漢追，落慌而逃的她們躲在一個隱蔽的角落，因為該處有樹枝包圍，故未被大漢們發現：「那次我以為我們必死無疑，追我們的是幫派中人，大概把我們誤認為別人，當時我也祈禱，主耶穌我不想死，我還要見我父母，孝順他們，不想他們傷心。」嘉欣張開眼後大漢消失得無影無蹤，覺得是上主聽到了她的祈禱。

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▲ 2005年開拍的劇集《人生馬戲團》。（網上圖片）

於2005年開拍的TVB劇集《人生馬戲團》由陳浩民、楊思琦及唐文龍主演，部份場口在番禺取景，當時嘉欣和思琦遇上黑幫追擊，兩女消失近兩小時後現身，過後被高層急召回港，憶述事件事均泣不成聲。

對於被追擊事件眾說紛云，有說是劇組人員在內地遇劫，又有說是劇組男演員得罪黑幫成員惹禍，亦有說是嘉欣與思琦被「點錯相」。

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