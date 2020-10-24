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【星二代】王浩信陳自瑤8歲女兒曝光　QQ玩抖音擺不同Pose可愛度爆燈

娛樂 16:56 2020/10/24

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

藝人王浩信與陳自瑤於2011年結婚，育有一女王靖喬QQ，現年8歲。雖然王浩信與陳自瑤近年已甚少同框，屢有婚變傳聞。早前QQ生日時，陳自瑤在IG貼出為女兒整生日蛋糕的照片，但就未有見與老公及女兒合照。

靚媽陳自瑤為女兒慶生。（Instagram圖片）

王靖喬遺傳優良基因

QQ一向甚少在公眾前曝光，只有小時候在照片中出現。近日，她就罕有地出現在媽媽陳自瑤的抖音平台影片中，片中的QQ擺出不同Pose，可愛度爆燈，亦像父母一樣甚有鏡頭前的表演慾。

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QQ今年8歲。（影片截圖）

已經8歲的QQ皮膚白皙，雙眼皮的她眼大大，留有一頭長髮，漸有少女味，完全遺傳了父母的優良基因。

不過，QQ的影片已被刪除，有網民就笑指，是不是QQ錯手用媽媽電話玩抖音時誤發布影片。

王浩信陳自瑤離婚疑雲

陳自瑤一向是圈中的靚媽代表，即使已為人母仍有Fit爆身材，而且護膚及修身有道，仍是不少網民心中的女神。

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【明星扮靚】陳自瑤派福利穿三點式展身材　靚媽Yoyo用3個招護膚瘦身【多圖】

不過，陳自瑤甚少提及私下生活，IG亦以分享個人靚相為主。早前陳自瑤在熱播劇《那些我愛過的人》中引起關注，她罕有地在受訪時自爆「沒有戴婚戒很久。」

她並指不想再要王浩信太太的稱號，希望大家記得她是叫陳自瑤，並拒絕談更多的感情事，望專注事業上，但始終沒有正面回應婚變傳聞。

事實上，很多網民都猜測二人早已離婚，並指陳自瑤值得擁有更好。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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