【離巢大台】效力無綫27年疑作離巢準備　吳家樂：需作出重要決定

▲ 效力無綫27年疑作離巢準備，吳家樂：「需作出重要決定。」

現年48歲的藝人吳家樂今日下午在社交網站發放一黑白照，文間表示他準備要作出一個重要的決定，感謝家人一直以來的支持，又指27年來他心中的那團火從未熄滅。1993年加入TVB的他剛好效力公司27年，未知是否有離巢暗示。

吳家樂大學時期到加拿大修讀會計和美術返港後便一直效力無綫，本來任職幕後音響部門的他，於1994年投考藝員訓練班，畢業後投身幕前，主持過無數旅遊及資訊節目，亦參演過多不勝數的劇集。

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▲ 吳家樂貼化妝間黑白照疑向無綫道別。（instagram圖片）

在無綫工作27年的他，今日在社交網站發放一張黑白照，場景似是TVB的化妝間內，吳家樂感慨地寫道：

27年了，對自己來説，現在真的需要作出一個重要決定。這幾個月來重複問了自己很多的問題。我總不相信「中中直直終須乞食」，我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。我心中的「火」從來沒有熄滅。

▲ 吳家樂拍過無數劇集。（instagram圖片）

在吳家樂初道時，曾被無綫力捧為「新五虎」，另外四位成員分別是古天樂、劉愷威、吳家樂、古巨基和何遠恆，五人各有發展，最後只剩吳家樂一人堅守無綫崗位。

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▲ 當年被力捧為「新五虎」成員之一。（網上圖片）

在2016年，吳家樂曾經憑劇集《城寨英雄》裡飾演城寨三氏惡霸之一馮春美大獲好評，分別於馬來西亞及萬千星輝頒獎典禮獲提名最佳男角，最後則奪得「專業演員大獎」。

▲ 吳家樂與太太一直都非常恩愛。（Facebook圖片）

早於2006年，吳家樂與有「升降機大王」之稱的其士集團主席周亦卿的女兒周蕙蕙結婚，婚後二人育有一個女兒和一對孖仔，過著幸福的生活。

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