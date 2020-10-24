【新冠肺炎】29歲男子昨確診曾與確診患者家居大清洗　張竹君：未知因家居檢疫時還是清洗時受感染

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(經濟日報資料圖片)

衞生防護中心及醫管局今日（24日）下午公布最新疫情，本港新增5宗確診個案，包括4宗輸入個案及一宗本地源頭不明個案，56歲患者居於鰂漁涌南豐中心，是一名工程主管。他在10月10日至12日曾與同事在竹篙灣檢疫中心進行沙井的工程工作，10月14日至16日曾到畢架山進行工作，中心會派樣本與相關人事。至今本港累計病例5,290宗，包括一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君也有交代昨日新增個案的情況，本港昨日錄得4宗新冠肺炎新症，包括3宗輸入涉巴基斯坦、美國及印度抵港。另一宗則為輸入性相關個案，為一名29歲男子，他與周一一宗由俄羅斯返港後確診的個案、一名52歲男子，均居於南丫島大灣南。

張竹君指出兩名患者是家屬關係，早前確診的52歲男子是為本地居民，報住南丫島大灣南，他於俄羅斯抵港，並無病徵，返家後才確診，他早前在家居檢疫時，該名29歲男子有搬離家中，不過一星期有3至4次回家，當中沒有太大接觸，而52歲男子確診後，帶同該名家人到家中大清洗，當時他們都有配戴口罩，未知是由於家居檢疫時還是清洗時有接觸，而導致感染；兩位均送往檢疫中心，其後確診。

張竹君建議，市民若想做大清洗，應做足防護措施，小心謹慎處理物件，最好使用經稀釋的漂白水。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴