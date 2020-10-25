【隔代育兒】爺爺嫌孫兒乖巧教打人跳梳化　港媽呻2歲兒變曳白費心機湊仔

▲ 有名全職媽媽大呻兒子每次見完爺爺，由乖巧有禮貌的孩子變成曳仔。

隔代育兒總有紛歧，長輩教孫仔女時或會有自己一套方式，跟爸媽不同。有名全職媽媽在網絡投稿大呻兒子每次見完爺爺，由乖巧有禮貌的孩子變成曳仔，發現原來是爺爺不想孫仔太乖太文靜，港媽表示憤怒，不明所以，直言：「我真心極度不滿老爺」。網民紛紛一起討論，有指可能是老爺用心良苦，為孫仔著想。

2歲兒每次見完爺爺即變曳

該名港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她指自己是育兩孩全職媽媽，大仔現年2歲，細女只有數個月大，她自問盡心盡力教導孩子，兒子乖巧有禮貌會叫人、聽話不頑皮，卻被老爺經常教壞孩子，有感枉費她的心血。

我老爺每次見阿仔，都一定會教壞佢，教佢拎玩具掉人、拎棍打人、企喺梳化邊位跳等等等等，做埋啲有機會整親自己同傷害到人嘅事。

嫌孫仔太定太乖

該港媽對老爺的做法感到不明所以，而兒子每次見完爺爺都會被教壞，她就要花一段時間教導和糾正兒子錯誤的行為。近日，又再一次重演，而在旁的丈夫見老婆不滿，就嘗試去了解。該港媽轉述情況：

我老公見到我塊面黑過嚿炭，就問奶奶點解老爺要教壞個仔，奶奶話老爺覺得我個仔太定太乖。

知道真相後，港媽大呻這是甚麼歪理，她反問有誰不想小朋友又乖又聽話，難道教小朋友一出街就被人鬧，被人話周圍跑整親人才好？她聽後非常氣憤，立即抱起兒子入房將門緊閉，待老爺走後才開門，並嘆以後好想老爺奶奶來都不讓長輩入屋見孫仔女。

網民代入老人家的想法

網民對隔代教養有不同看法，有嘗試代入老人家的想法，指「可能啲老一輩係靠蝦蝦霸得天下」、「老一輩思想覺得小朋友要活潑」，有網民則反建議教兒子「齋錠、齋打、齋唔尊重爺爺」，讓老爺明白新抱的感受。

另一方面，有網民指爺爺做法難以避免，指小朋友會長大，除了爺爺嫲嫲，還會見老師同學及其他小朋友，又會受社會環境、電視、傳媒、網頁等影響，被教壞是遲早問題。有網民抱不平：「太定太乖係唔好，但不是教佢打人」。

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕