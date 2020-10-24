【生子壓力】一個原因堅持領養不願生子　蕭敬騰：我小孩絕對是壞蛋

▲ 蕭敬騰剖白堅持領養不願生子原因。

蕭敬騰日前接受台媒訪問時公開不願生子的原因，原來他擔心會給孩子過多期望而有很大心理壓力，更表示自己希望可以領養小孩，可惜各種條件都不適合。

蕭敬騰接受訪問時表示，自己最早的想法是領養，但查過資料，發現自己沒有條件去領養。第一，要和妻子要有不孕證明，再來要有健全家庭，還有收入等，各種條件都不符合。他也考慮過代母生子，但代母生的孩子還是屬於自己的基因。

對於抗拒有自己基因的孩子，他解釋是因為知道自己會對孩子有嚴格的要求、有偏見、情緒勒索、很多不好的期待，這些都是他不想見到的。

而且，他相信如果以自己的基因，生下來的孩子絕對是一個壞蛋。

如果他是壞蛋但又沒有像我這樣中途有轉變、找對方向，他就是個社會上的問題。

他又認為，愛和基因沒有關係，就好像愛動物一樣。

你的基因生下來，你對他有很多偏見，會覺得「他就應該怎麼樣、應該聰明、應該有音樂細胞」，但他沒有，那就會對他有情緒勒索，有很多不好的期待，這是我不想看到的。我不希望愛是這樣被綁、勒索，被綁住的。我有點抗拒。因為我不想讓他那麼辛苦，有心理的壓力。

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