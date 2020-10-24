【千言慢煮】楊千嬅洪永城談職場伴侶 Tony坦言女友有緋聞會主動求證

▲ 千嬅跟洪永城交換戀愛心得。

楊千嬅第4集「千言．慢煮」今日（星期六）嘉賓是曾合作《多功能老婆》的洪永城，這次主題是探討職場伴侶的利與弊，洪永城自言是個失敗者，所以要向千嬅取經，最後大家都認為一段感情最重要是懂得如何保持新鮮感。

楊千嬅今集請來洪永城做嘉賓，她笑言洪永城在職場伴侶這方面很有經驗，不過她要用心理測驗來驗證他是否鱷魚頭老襯底，結果其愛情智商是有點孩子氣，但亦有成熟魅力，可是看起來卻不大可靠，千嬅笑他是戀愛低智商！

洪永城跟圈中人拍拖這方面很有經驗，大家同是幕前人，如果有緋聞傳出時會如何應付﹖洪永城表示，若是對方有緋聞，他會四出打探消息。

▲ 千嬅下廚煮藍梅芝士批。

千嬅笑指他太衝動，怪不得他會分手！洪永城又稱，如果與女友意見不合，他會躲在洗手間看書或打機，有時會揸車散心！

他亦試過獨自一人飛去外地旅行，回來之後對雙方感情有助。洪永城又以過來人身份建議，職場伴侶最好約法三章，公私分明，這樣才和洽相處！

洪永城坦言與女友會有美好將來，千嬅立即祝洪永城快些派薑醋，不用再派喜帖！

在職場伴侶方面，千嬅其實也有很多經驗分享，千嬅與丁子高既是夫妻關係，又是經理人與藝人的工作伙伴，要如何平衡這種雙重關係﹖

▲ 二人大談職場伴侶。

千嬅說：「在工作上，有時丁生會用對太太的語氣跟我說話，聲氣會有問題，沒有尾音，我會好大方，不出聲，不過會黑臉！」

她表示盡量不將工作帶回家，因為家中兒子是他們的橋樑，即使在工作上有不同意見，但回到家中看見兒子，便會冷靜下來，因為始終是一家人，她覺得雙方也要有相處空間，只要有愛一切也成立！