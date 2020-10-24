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醫管局13間普通科門診　重陽節翌日假期提供服務【附門診資料】

社會 21:00 2020/10/24

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醫管局指公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務。（資料圖片）

醫管局發言人今日（24日）提醒市民，轄下其中13間普通科門診診所將於重陽節翌日假期（26日）提供服務。求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
　　 
發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。因應新冠肺炎最新情況，公立醫院已相應啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

醫管局提供門診資料。

同時提醒市民鑑於本港的疫情反覆，市民應盡量減少社交接觸，避免到人多的地方，即使到戶外比較空曠的地方稍作舒展，亦需要注意個人及環境衞生。而長者應盡量留在家中，避免外出，以預防受感染。
　　 
市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室的等候時間的最新資訊，亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

 

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