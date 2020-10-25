【小巨肺】譚芷昀近照曝光少女味滿瀉 Celine 3歲唱到震音憑《全美一叮》爆紅

▲ Celine已經12歲。

有「小巨肺」之稱的小妹妹Celine（譚芷昀），2017年參加美國《全美一叮》（America's Got Talent）歌唱比賽，台上獻唱《My Heart Will Go On》一夜爆紅，現時已12歲的Ceine，近日出席活動時，明顯已長大不少，稚氣味盡退，留長髮眼大大的Celine ，更散發美少女氣息。

自小由爸爸栽培為歌星的譚芷昀，5歲起便參加不少大小歌唱比賽，2017年，只9歲的譚芷昀（Celine）更獲邀參加美國節目《全美一叮》（America's Got Talent），當時Celine選唱偶像Celine Dion的金曲《My Heart Will Go On》，台上技驚四座，更奪得兩個「Golden Buzzers」。

▲ 3年前唱《My Heart Will Go On》一夜成名。（取自Facebook）

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譚芷昀在《全美一叮》的片段，在《全美一叮的》的官方YouTube頻道，點擊率至今已破250萬瀏覽人次，facebook更有1,335萬瀏覽人次，揚威國際。

事隔3年，現時12歲的Celine，已經長大不少，在Celine的社交平台，她都有發布大量近照，Celine現留有一把長髮，也比前長高很多，對鏡頭也常擺少女pose，已跟昔日小女孩形象有別。

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自小讀國際學校

年紀輕輕的Celine，已有豐富演出經驗，自小就讀於國際學校的她，在《全美一叮》以英語對答沒問題。

▲ Celine5歲起便四出表演。（取自facebook）

其父譚順生本身是歌唱老師，他在2014年曾接受《經濟日報》訪問時已說：「Celine平時講英文為主，3歲時讓她在不同種類的歌中揀自己想學的，她最後揀了英文歌及很難唱的《My Heart Will Go On》。」

譚芷昀從小隨父學唱歌並公開演出，包括在2014年參加內地《中國新聲代》第2季，當中選唱《You Raise Me Up》，網上視頻點擊率過億。

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在2015年初已曾獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》受訪。所以上電視面對鏡頭，譚芷昀已早有經驗。

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其父譚順生指，女兒兩歲已不愛唱兒歌，3歲起唱歌已可唱震音，於是栽培女兒唱歌，教材多為diva級數的作品，比如Celine Dion、Whitney Houston的名曲，也由此譚芷昀的英文叫 Celine，而妹妹則取名Dion。

曾有網民擔心Celine經常四出表演會影響學業，但爸爸指Celine很喜歡讀書，成績也不錯，能兼顧事業同學業。