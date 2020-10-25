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【食用安全】夫婦疑食自製醃菜中毒亡　兩年幼子女伴屍3日：爸媽一直睡覺

食用安全 11:31 2020/10/25

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

俄羅斯一對年輕夫婦近日疑食用自製的醃漬物後，不幸在家中毒身亡。

俄羅斯一對年輕夫婦近日疑食用自製的醃漬物後，不幸在家中毒身亡。令人心酸的是，兩人所遺下的一對年幼子女以為已經離世的父母只是入睡，一直在家伴屍3日。

伴屍女兒：爸爸變黑了

據英媒《每日郵報》報道，居住於列寧格勒州的夫妻亞歷山大與維多莉亞分別育有5歲的女兒及1歲的兒子。他們早前原定一家四口將出席家庭聚會，但聚會當日卻一直未有出現。

亞歷山大的姊姊於是打電話給他們，沒想到接聽電話的卻是他們5歲的女兒。她表示自己正在照顧弟弟，還透露「爸媽睡好久」、「爸爸變黑了」。亞歷山大的姊姊驚覺不對勁，於是立刻趕往他們家中，卻看見夫妻倆陳屍家中床鋪，兩人的屍體已經開始腐爛，她嚇得當場跌坐在地。

同場加映，各類剩菜可存放雪櫃的時間：

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涉事醃漬物由祖母所贈送

警方接步到場調查，發現夫婦的房內有一罐已經食用一半的醃漬物，初步懷疑醃漬物的毒素是導致這場悲劇的原因。更令人難過的是，這罐醃漬物是由亞歷山大的祖母所贈送。

目前，兩夫妻的屍體已被送往當地的法醫院進行屍檢，具體的死因將作進一步調查中。

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責任編輯:羅嘉欣

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