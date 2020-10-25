【孝順天后】鄭秀文老父入院姊弟輪流照料　Sammi通宵陪伴：照料都是一種幸福使命

▲ 鄭秀文為老父入院而感觸。

鄭秀文（Sammi）於本月初面對愛犬Lucky離逝的傷痛，這位孝順女接著忙於照料患病的父親，昨晚（24日）她在社交平台透露80多歲的父親因病留醫10多天，直至日前才康復出院。

鄭秀文跟姊弟輪流於醫院照料老父，雖然疲於奔命，不過她直言是「幸福的使命」，更為一眾要照顧年邁父母的人打氣，她說：「病疾確會令人產生恐懼，但愛卻可以先平定一顆忐忑不安的心。」

鄭秀文於昨晚在個人IG貼出於醫院病房及走廊的照片，原來在愛犬Lucky火化後兩天，她要面對另一個關口，Sammi的爸爸十多天前因病入院，爸爸要留院找出病源並觀察藥物反應，由於年邁母親是疫情高危一族，為免媽媽兩頭奔波，Sammi跟姊弟們輪流於醫院照顧父親，

【孝順天后】乖女鄭秀文為媽媽按摩 Sammi愛犬離世更懂珍惜：陪伴是最好的疼愛

▲ 鄭秀文早前於醫院照料抱恙的父親。（取自instagram）

Sammi以千字文訴說這10多天的感悟，她透露弟弟每晚細心為父親洗澡，Sammi靜聽父子二人的對話，感覺有趣溫馨，父子間有聊不完的話題，她亦被感動。

▲ 鄭秀文疲於奔命照顧父親。（取自instagram）

她寫道：「眼眶因感動而濕潤，我看到病疾當中的一種幸福。這是愛。病疾確會令人產生恐懼，但愛卻可以先平定一顆忐忑不安的心。亦是這種幸福，才能使人產生莫大勇氣面對疾病和種種未知。」

跟姊弟們悉心照顧父親的sammi，縱然感疲累，也沒有半點抱怨，她寫道：「撐到早上六時，我這夜貓都會開始頭暈眼花，腳步浮浮...不過，能夠貼身陪伴父親給他打氣，為他壯膽，在他最難受之時握著他的手，一起祈禱一起面對，通宵達旦照料都是一種幸福使命。陪伴絕對是自帶力量的安慰劑啊！」

▲ 鄭秀文跟父親感情很好，不時於社交平台放閃。（取自instagram）

Sammi盼大家珍惜家人

Sammi續說慶幸地爸爸入院是在Lucky火化之後，否則其身心和情緒也會太負荷，而她跟弟弟和三家姐亦鎮定分析和判斷狀況，保持樂觀的心。Sammi亦鼓勵正要照顧年邁父母的人都，她寫道：「如果你們同樣正在照顧年邁的父母，你們並不孤單，我們一起加油啊﹗這段路感激每一位醫生教授和醫護，感激我們的天使謝醫生。笑著吃苦的氣力大家都有，關關難過關關過。」

【捨不得你】鄭秀文因愛犬離世感受無常 Sammi：更懂得珍惜年邁的父母

▲ 鄭秀文為母親按摩。（取自instagram）

【生死有時】鄭秀文難捨15歲愛犬Lucky離世 Sammi長文悼念：為牠的解脫而安慰

經歷愛犬離世後的Sammi明白到要珍惜當下，珍惜跟父母相處的時光，早前她就於IG發布一條為媽媽按摩的短片，化身媽媽的私人按摩師。

Sammi寫道：「手勢一定遠不及專業按摩師傅，用愛心搭夠。疫情之下，年邁爸媽都不能隨便讓人回家按摩，（年紀大感染風險高）, 幸好媽媽也ok我的不專業按摩。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為了照顧因中風而行動不便的爸爸，Sammi縱然已安排工人貼身照料，但仍然不放心，想要住近兩老方便照顧，故有意為兩老大屋搬細屋。

她安排年邁的父母入住淺水灣冠園，並親自挑選設計傢俱擺設，為爸爸的安全起見，更於家裡的通道加設安全扶手，連洗手間地板及設備都跟足護老院設計，Sammi孝順又貼心。