【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案

本港第三波疫情持續，昨日（24日）新增5宗確診個案，包括4宗屬輸入個案及1宗與早前輸入個案有流行病學關連的本地個案。消息指，本港今日（25日）新增約6宗確診個案。

【新冠肺炎】本港昨日新增5宗確診個案，包括1宗本地個案，患者居於鰂漁涌南豐中，詳情即睇：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，昨日新增1宗初步確診個案，源頭不明，由於其病毒量高，確診機會很大，如該個案於昨晚確診，而沒有其他不明源頭個案，今日或不會召開疫情記者會。

昨日新增1宗源頭不明的初步確診個案，涉及一名居於將軍澳富康花園第9座、於上環兆英商業大廈上班的42歲男文員，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：馮琪雅