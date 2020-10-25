【無品山友】3女1男登山客台灣民宿狂歡　遺下滿地廁紙棉被沾不明黃液

▲ 台灣一間民宿老闆控訴，房間被登山客弄髒。

入住酒店民宿應保有自律性，台灣南投清境一間民宿老闆近日在網上發文控訴，早前接待了4名登山客入住，並為對方免費升級房間，又在凌晨4時特意炮製早餐。豈料退房後，老闆卻發現房間髒亂不堪，一地啤酒罐，棉被、浴室更有黃色不明液體，廁所佈滿廁紙，令老闆非常生氣。

涉事民宿老闆近日在Facebook群組「靠北登山大小事」發文，指有3女1男登山客日前入住民宿，因為當時剛好沒有其他客人入住，老闆特別為他們免費升級至6人房作招待。而由於對方表示隔天要去爬山，老闆更在凌晨3時半就起床準備食物，方便他們「吃上熱呼呼的早餐」再起行。豈料當他收拾房間時，卻發現房間髒亂不堪。

從老闆公開的照片可見，民宿廁所地板非常髒亂，而廁紙卷軸被拉落，地上遺下一堆沾滿黃色液體的廁紙。而房間內部亦很骯髒，桌上堆滿空啤酒罐，地上散落幾瓶啤酒罐及食物殘渣，最震撼是棉被上的不明黃色液體，令老闆崩潰表示：

不需要把我的房間搞成這樣吧？我到底是得罪了多少山友？

事件引來不少網民議論，批評登山客的行為，亦有人要求老闆公開他們的身份，讓其他民宿能防範，將他們列入黑名單，而老闆其後亦有接受台灣媒體訪問講述經歷。事件曝光後，涉事登山客亦有向老闆道歉，老闆表示已接受對方道歉，並已刪去相關帖文。

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責任編輯：羅嘉欣