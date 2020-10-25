【令人心痛】10歲哥哥煮麵釀火警肉身護弟重傷　8歲弟不幸離世民眾籌醫療費

▲ 南韓一對分別年僅10歲及8歲的小兄弟，因患有抑鬱症的母親經常要出門工作，早前自行在家煮即食麵時卻不慎引發火警。

南韓一對分別年僅10歲及8歲的小兄弟，因患有抑鬱症的母親經常要出門工作，早前自行在家煮即食麵時卻不慎引發火警。雖然哥哥在大火中以肉身護弟，但弟弟最終仍不幸於上周三（21日）離世，消息讓不少南韓民眾大感難過，於是為哥哥的醫藥費發起眾籌捐款，善款目前已超過20億韓圜（約1400萬港元）。

事發當日母親出外工作

綜合韓媒報道，這對兄弟於單親家庭長大，平時和罹患憂鬱症的母親一起生活。由於家中經濟並不好，母親需依靠地方政府提供的工作機會，再加上低收入戶補助，每月可領到160萬韓元（約1.12萬港元）來扶養兩兄弟。

不過，今年受新冠肺炎疫情影響，南韓經濟重創，母親的工作機會也縮減，最後只能靠打散工維生。在事發前一天晚上，母親得知有個黏紙箱的散工，便出門徹夜趕工，並將兩兄弟留在家。

事發9月14日當日，兩兄弟因肚子餓，便到附近便利店購買即食麵回家，豈料開火煮麵時竟意外引發火災。消防員接報到場後，發現8歲的弟弟縮在桌底失去意識，而10歲的哥哥拿著棉被包住桌子，試圖保護弟弟，卻令自己嚴重燒傷。

哥哥傷勢一度比弟弟嚴重

哥哥送醫後被診斷全身有40%的皮膚3度燒傷，而弟弟則是吸入過多濃煙，且全身1度燒傷。哥哥經兩次的皮膚移植手術後，從情況已逐漸好轉。

而弟弟在接受治療期間一度好轉，並轉到一般病房，但過了一個月後，他的情況卻在上周二(20日)下午惡化，不僅不斷嘔吐，還出現呼吸困難，最後弟弟因血氧飽和過低，於翌日下午離世。

據了解，兄弟的母親本身患有憂鬱症，且經常離家數日，還曾被起訴虐待兒童、棄置子女罪等。事件曝光後，引起南韓社會大眾不捨與惋惜，民眾紛紛開始捐款，總金額高達20億韓元，希望能用於後續哥哥的醫療費用。

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責任編輯:王明芳