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【宅男女神】戴祖儀跟羅天宇疑情已斷 傳Joey暗交澳門闊少有新戀情

娛樂 12:59 2020/10/25

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戴祖儀傳出有新歡。

現年25歲，樣子甜美兼物材好的戴祖儀（Joey）不但是宅男女神，連有「女神收割機」之稱的羅天宇也被傳力追戴祖儀，二人亦被拍到一同行沙灘、撐枱腳。

不過，早前戴祖儀早前出席由她主理的藝術展時「TIME TO BLOOM」時，強調與羅天宇沒布有拍拖，不知對方有否追求自己，但她就感覺不到，而且戴祖儀表明與對方現在甚少聯絡，更稱：「不要再提，我們因為一齊學打鼓認識。」

戴祖儀一向熱愛藝術。（取自facebook)

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她並指是個霸道想獨佔男友的人，但另一方面又想被男友馴服，所以很難找到合適對象。不過最近有傳她與澳門有錢仔暗交，更一同開公司。

日前有報導指，Joey今次舉行的藝術展，背後原來有新任男友作財政支持，二人並一同合作開公司，感情進展山迅速。

有指新歡為Joey出錢出力。（取自facebok）

傳澳門有錢仔力追

有指祖儀新歡名為Michael，本身從事藝術投資生意，一向熱愛藝術畫作的Joey，幾年前經朋友認識Michael，男方已對她展開追求，但祖儀一直未有正式接受。

Michael曾多度約會祖儀，二人是18年分別曾在社交平台上載同看張學友演唱會，但沒有發布合照，之後又結伴去張敬軒餐廳吃飯，並跟軒仔合照。

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【童年回憶】戴祖儀穿水手服Cover《數碼暴龍》　Joey翻唱鄭伊健金曲：遇怪魔我即刻變大個【有片】

不過，作為女神的祖儀有不少追求者，其中便傳羅天宇是裙下之臣，二人更曾被拍到在淺水灣餐廳食飯撐枱腳。

有指羅力宇曾力追。（取自facebok）

羅天宇也坦稱與戴祖儀因為喜歡打籃球，由此認識，因為有共同嗜好所以一起外出而已。

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可是日前祖儀在藝術上被問是否被天宇力追，她明言：「已過去，不要再提，我們因為一齊學打鼓認識，現在已很少聯絡，感覺不到他追求。」明顯跟對方劃清界線。

撰文 : TOPick柴犬出動

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