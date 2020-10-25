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【開心速遞】第1039至1040集劇情預告　廢青安屢次犯錯被George怒炒【有片】

娛樂 12:34 2020/10/25

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（10月25日）劇情圍繞George與終日撞板的金城安。至於明晚（10月26日）《愛•回家之開心速遞》劇情，繼續根叔與池富兩師兄弟鬥氣。

第1039集（25/10）

城安任接待員常犯錯，令George不滿。George要推出特惠補習體驗課程，着城安製作並派發宣傳單張，城安又闖大禍。

George急需人手頂替請假的Candy，城安自告奮勇邀請兩位「學霸」來補習社當兼職，George與兩人洽談薪酬，詎料……

凌凌與George談及城安，認為他只是未能發掘城安的優點，George不以為然。

有學生在補習社因敏感而不適，碰巧城安不在接待處，George為此決定解僱城安……

第1040集（26/10）

樹根與池富打賭，揚言他輸了便剃掉眼眉。

池富帶見證人往找樹根兌現承諾，想不到樹根早已自行剃去眼眉，城安亦將此事拍下並把片段放到網上。

樹根被讚許為「找數真漢子」，他為保名聲，主持公道逼家人實踐承諾，還膽敢將矛頭指向敢威，要他言出必行。

高小姐等街坊與敢威同病相憐，向敢威訴苦，敢威決意向樹根還以顏色。

Ceci欣賞樹根的誠信，託他運送雕像。樹根擔保雕像必定毫無閃失，更立下重誓，樹仁等想藉機讓他嘗到教訓……
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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