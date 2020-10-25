張建宗：香港融入國家發展大局非「內地化」或「邊緣化」

▲ 政務司司長張建宗。（資料圖片）

政務司司長張建宗表示，香港融入國家發展大局，並不是要將香港「內地化」、「邊緣化」，而是讓香港繼續發揮「一國兩制」的獨特優勢，形容粵港澳大灣區為本港青年人提供一條就業和事業發展的新跑道，以及多一個選擇。

張建宗今日（25日）撰寫網誌，粵港澳大灣區不僅是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，其人均生產總值超過2.3萬美元，經濟發展水平顯著高於內地其他主要城市群，無論在人口、經濟規模和資源方面均具雄厚實力，是一個獨特多元的經濟體，地區生產總值達1.6萬億美元，以經濟規模論，可望在不久的未來，超越紐約灣區和東京灣區，成為世界上最大的灣區。

張建宗形容，香港站在新的歷史起點，要肩負新重任和新使命，與時俱進，憑藉「一國兩制」的獨特優勢，積極抓緊機遇，更好融入國家發展大局，而在香港青年精通兩文三語、通曉中西文化，擁有寬廣的國際視野，在大灣區有著一定的競爭優勢，鼓勵青年人親身了解國家發展及箇中契機，時刻保持開放包容和良性競爭的心態，好好利用大灣區這個廣闊的平台。

張建宗引述國家主席習近平於本月14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表的講話，強調要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年交流、增強對祖國的向心力等。張建宗提及，青年發展委員會在過去兩年多，持續優化和擴大各項內地青年實習、創業及交流計劃，現時每年平均逾6萬名香港青年和學生，參加政府舉辦、資助或協調的內地交流和實習計劃。

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責任編輯：馮琪雅