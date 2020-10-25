【藥物過敏】女子服抗生素及止痛藥全身起黑水泡劇痛　藥劑師：3類藥物可致免疫系統攻擊皮膚

▲ 一名女子服抗生素及止痛藥後，全身起黑水泡劇痛。

藥物過敏可致命，美國一名女子因耳朵敏感，服用醫生處方的止痛藥及抗生素後，卻出現嚴重過敏反應，全身長出黑色水泡，猶如被千隻紅火蟻咬傷，異常劇痛，最後證實患上「史蒂芬強生症候群」。有本港醫生表示，本港每1.2萬名小童便有一人患上此病，每年病例約為2至3人，曾有患者病逝。

據《太陽報》報道，美國38歲女子Rachel Carey因耳朵敏感求診，醫生分別為她開出阿莫西林（Amoxicillin）及乙醯胺酚（Paracetamol）兩種抗生素及止痛藥。而用藥不久，她的身體開始痕癢，後頸起水泡，甚至蔓延全身。而嘴唇及眼皮亦開始發脹變形，令她照鏡亦難以認出自己，全身異常劇痛，感覺像被千隻紅火蟻攻擊。

她多次求醫，隨著病情惡化而需留醫12天，在醫院燒傷中心接受治療，其後被診斷出患上「史蒂芬強生症候群」，經治療後已逐漸康復。

「史蒂芬強生症候群」（Stevens-Johnson syndrome，下簡稱SJS）是一種發生在皮膚與黏膜組織之間的罕見發炎反應，初期病徵包括發高燒、皮膚痕癢、喉嚨痛等。因病徵與感冒相似，令患者容易忽略而延誤接受治療的時機。

醫生：有港童曾死亡

本港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾指，港人出現藥物敏感比想像中常見，但大多徵狀輕微。不少人在服用退燒藥或腦癇藥後出現敏感情況，亦有病人服抗生素後病發。要讓醫生知悉曾服用的藥物，才可對症下藥或進行不同的治療，故每個人最好有一個詳情的服藥紀錄。不過，有很多病人會到藥房購買沒有標明成份的中成藥，一旦出現藥物敏感，難以追查，或延誤醫治。

至於SJS屬於罕見及極嚴重的敏感症，若病人血液中存在「HLA-B*1502」的危險基因，再服用防抽搐藥物，有可能引發相關病症，故醫生處方前需為病者驗血。他表示：

據統計本港每1.2萬名小童便有1名患上「史蒂芬強生症候群」患者，每年病例約為2至3人，並曾有患者因此病而去世。

他指出，患者身體上的黏膜，包括口腔、眼晴及陰戶等會出現潰損。由於潰瘍面積比較廣，易引發炎症，故需深切治療，防止感染其他細菌。而此症並不如一般敏感症出現即時狀況，患者可能會先出現如感冒的症狀，包括發燒、喉嚨痛、頭痛，故很多人都會忽略其嚴重性。之後患者的皮膚會出現錢幣大小的環狀紋，面積逐漸擴大，隨後出現水皰，皮膚尤如燒傷一樣，通常會達25%以上。

藥劑師：3類藥物可致免疫系統攻擊皮膚

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，3類藥物均有機會引致SJS及毒性表皮溶解（Toxic epidermal necrolysis，TEN）。點擊睇藥劑師講解：

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責任編輯:羅嘉欣