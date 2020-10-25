【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案　一宗為本地源頭不明個案

▲ 衞生防護中心公布，本港今日（25日）新增6宗確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（25日）新增6宗確診個案，當中1宗屬源頭不明的本地個案，其餘5宗屬輸入個案，至今本港個案累計5,295宗確診個案及1宗疑似個案。

本港今日新增6宗確診個案涉3男3女，年齡介乎8歲至52歲，新增的本地源頭不明個案（第5,293宗），42歲男患者居將軍澳富康花園、於上環皇后大道中兆英商業大廈工作，詳情即睇：【下一頁】

其餘5宗輸入個案，分別從法國、美國及菲律賓等地來港，詳情如下：

第5,291宗：52歲男子，從法國抵港

第5,292宗：34歲男子，從美國抵港

第5,294宗：36歲女子，從菲律賓抵港

第5,295宗：30歲女子，從巴基斯坦抵港

第5,296宗：8歲女童，從愛爾蘭抵港

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：馮琪雅