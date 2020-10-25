【愛妻號】任達華自訂「三從四得」寵妻規條 結婚23年財政大權全交琦琦

▲ 任達華多年來遵從「三從四德」寵妻規條。

演藝圈有不少寵妻好男人，而65歲的任達華可說是公認的好老公，事業家庭兩得意的任達華，剛剛奪下第30屆金鷹獎「視帝」，太太琦琦跟他相愛23年，二人相互扶持。

華哥亦出名愛惜太太，他多年前已自訂「三從四得」寵老婆規則，除了物業寫琦琦名下外，在交往初期已經由琦琦掌權財政權，相信令不少女士羨慕。

今年已65歲的任達華原來跟琦琦邂逅前，曾有一段5年的婚姻，可是於86年離婚，至於說到跟琦琦的愛情故事，華哥曾分享對琦琦是一見鍾情，某次他看到琦琦的廣告相，然後心想：「如果對方可以做我的老婆就好了。」

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】

▲ 任達華奪下第30屆金鷹獎「最佳男主角」獎。

結果某次華哥到外地拍攝旅遊特輯，於維也納的酒店大堂遇上琦琦，看到心儀的「女神」出現，他即主動向琦琦索取電話號碼，更約對方晚上一起食飯，自此二人展開8年愛情長跑，最後於1997年結婚，太太其後誕下女兒任晴佳，現今女兒已15歲。

華哥跟琦琦結婚23年來恩愛無比，縱然已是老夫老妻，依然不時於社交平台放閃，分享二人的甜蜜相處時光，於情人節或特別日子，華哥更會送花冧太太。

▲ 去年7月任達華在內地遇襲，琦琦即趕往照料。

物業全交給太太

除了肯花思經營婚姻，華哥甘願花錢在老婆身上，為慶祝兩人的20週年結婚紀念，他送上3粒不同形狀的鑽石，當中包括具有不同的意思，據他所說，心心形狀的是代表女兒，而方形形狀代表琦琦，妻女也成功被華哥冧掂。

其實在二人拍拖初期，任達華跟琦琦開了一個聯名戶口，早已無分彼此，有錢兩份使，而家境富裕的琦琦當時曾拒絕兼說：「我自己有錢，可以用自己的」，不過華哥卻說：「你是女孩子，你賺的錢應該放在自己的戶口，要用就用我的。」這個舉動令琦琦大感窩心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【星二代】任達華愛女遺傳琦琦靚基因 Ella任佳晴僅14歲擁超模風範

另外，於香港及海外等地置業的華哥堪稱娛圈「樓王」，為了報答琦琦悉心照顧家庭，不少物業也歸太太名下，而華哥於海外置業時，亦照顧到太太的需要。

他曾對媒體說：「某些物業是遷就太太，因為她喜歡購物，拿着一袋二袋走來走去，可讓她把將戰利品放回家中，再出去喝杯茶，這些物業都在歐洲。」可看出華哥對太太十分貼心。

而華哥亦很專一，入行多年可說零緋聞，而三年前他到台灣宣傳電影時，受訪時說起夫妻相處之道，身為丈夫的他遵守「三從四得」規條。

所謂「三從」是不讓老婆煮飯、擦地板、洗衣服，而「四得」則是老婆化妝要等得、刷卡要捨得、生氣要忍得、發脾氣要哄得。