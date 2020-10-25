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【久病無孝子】伯伯中風現語言障礙　不孝孫女迫祖父開口透露存摺密碼

健康 16:36 2020/10/25

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台灣一名老翁早前因中風而出現輕微語言障礙，不過他的孫女不但未有因此悉心照料祖父，反而還要看護向祖父問出他的「問出存摺位置與帳戶密碼」。

久病床前無孝子的情況總總是令人心酸，台灣一名老翁早前因中風而出現輕微語言障礙，不過他的孫女不但未有因此悉心照料祖父，反而還要看護向祖父問出他的「問出存摺位置與帳戶密碼」，要求讓看護大為驚訝。

據台灣一名女網友昨日（24日）在facebook群組「爆怨2公社」發帖指，她的弟弟本身是一名擁合格執照的看護員。他日前開始照顧一位剛從加護病房出來的80歲中風老翁，由於中風的關係，處於康復階段的老翁仍然有些短暫語言障礙問題。

老翁的孫女其間不斷要求看護員和父親說話，後來更甚至要求他問出祖父的存摺位置及密碼，而老翁則堅持不肯透露。孫女因此硬逼看護帶祖父去做復健，不過這些療程都得經過醫生專業評估、安排，最後這名看護實在無法忍受家屬的「荒謬命令」，僅短短服務10天就另請公司派人交接。

據分享事件的女網友指，老翁的孫女都是親自到醫院探望，但是從來不會和他說話。事件經分享後立刻引起不少網民批評，「就是要挖錢啊」、「擺明就是不孝女要財產」、「人還在就這麼急」、「悲哀，難怪阿公不想說話」。

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責任編輯:羅嘉欣

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