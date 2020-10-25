陳茂波料第3季生產總值跌幅收窄　相信緊扣內地內循環可大幅回復生氣

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，本港經濟已連續4個季度陷入萎縮，目前仍未擺脫衰退的格局，料3季生產總值跌幅會比首兩季有顯著改善，認為緊扣內地的「內循環」，本港經濟仍可大幅回復生氣，但關鍵是如何確保本地疫情能控制在令兩地人民都感到安心、可以隨意相互通行的狀態。

陳茂波今日（25日）以「恢復經濟的關鍵」為題發表網誌，指本港第3季經濟或已處於低位整固的階段，但預計第3季生產總值的跌幅，相比於今年首兩季均下跌約9%的情況，應會有顯著改善，這亦跟去年同期基數較低有關，相信在內地經濟回復動力及本港消費氣氛逐步改善下，倘若本地疫情持續受控，經濟收縮的壓力可望略為紓緩。

陳茂波提及，與本港經貿關係最密切的內地疫情已穩定受控、經濟在持續好轉，如能恢復兩地的人員和商貿暢通往來，緊扣內地的「內循環」，即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，本港經濟仍可大幅回復生氣。

他指出，自疫情發生以來，政府已投入逾3,000億元以推出多項支援措施，但運用有限公共資源的援助，難以長期持續，認為針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具，不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動、緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件，有效管控疫情，徹底清理本地感染個案，才能真正營造有利經濟恢復的環境。

▲ 財政司司長陳茂波今日（25日）發表網誌談「恢復經濟的關鍵」。（網誌圖片）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅