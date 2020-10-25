林鄭月娥：不明源頭個案「一宗都嫌多」　多管齊下力保經濟

▲ 林鄭月娥表示極度關注疫情反彈，形容不明源頭個案「一宗都嫌多」。（林鄭月娥Facebook圖片）

行政長官林鄭月娥今日（25日）撰文表示，本港疫情大致穩定，可採取更精準的防控措施，並在有效控制疫情的前提下，逐步恢復較多經濟和社交活動，政府會多管齊下力保經濟，亦極度關注疫情反彈，指社區仍有未切斷傳播鏈的不明源頭個案，形容「一宗都嫌多」，加上進入秋冬季節，病毒可能變得活躍，籲社會必須保持警覺。

林鄭月娥今日在社交平台發表文章，題為「抗疫九月 精準防控」，總結過去1個月，每日確診個案在個位數至低雙位數之間徘徊，由9月25日至10月24日，共錄得233宗個案，但超過6成是輸入個案，都是通過抵港後的「test & hold」檢測找出，或在14天強制檢疫期間確診，並無進入社區。至於本地確診個案，曾出現連續10天（9月30日至10月9日）有源頭不明的個案，涉及泰裔人士、殘疾人士院舍、酒店及酒吧的群組。

林鄭月娥表示，政府極度關注疫情反彈，採取具針對性的措施應對，在過去兩周（10月11至24日），雖然其中有7天沒有任何源頭不明的本地個案，但反映社區仍有未切斷傳播鏈的不明源頭個案，形容「一宗都嫌多」，加上進入秋冬季節，病毒可能變得活躍，社會必須保持警覺。

防疫工作方面，她指出，相對於5、6月第二波疫情後的放寬社交距離措施，為免香港出現部分西歐國家的疫情急速反彈情況，政府採取更審慎態度，特別是在國慶和中秋節長假期中見到大量市民外出和聚集，以及在10月初的疫情反彈跡象，更不能掉以輕心，因此在過去1個月未有大幅放寬社交距離措施，形容是以較精準的做法應對，務求在抗疫的同時，將對市民的影響減至最低。

她續指，疫情持續9個月，令全球經濟萎縮，香港大部分行業都受到重挫，面對本港疲弱經濟和急速惡化的就業情況，政府在處理抗疫持久戰的同時，會多管齊下力保經濟，而旅遊業界及酒吧業等多個行業及機構，亦配合政府的防控措施，以爭取復業。

她提到，為協助企業，自5月推出的「遙距營商計劃」，已批出逾1.7萬宗申請，涉及總資助額約9.7億元，計劃將於本周六（10月31日）截止申請，政府鼓勵更多有需要的企業提出申請；由食物環境衞生署執行的「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」亦正接受申請。

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責任編輯：馮琪雅