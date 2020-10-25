【九品芝麻官】苑瓊丹自認烈女從不缺愛情 跟富商丈夫結婚16年曾鬧分居

▲ 苑瓊丹日前受訪談事業和感情。

苑瓊丹（苑仔）今年因主持《開工大吉77》專訪多位圈中好友再受注目。日前苑仔接受商台《1圈圈星光背後》專訪，憶述她的事業路與感情路，更自爆自己性格剛烈，更曾有婚姻危機，幾乎跟丈夫分居！

亞視出身的苑瓊丹曾是星爺電影常客，自91年《逃學威龍》開始，先後跟周星馳合作八次，當中三次演鴇母與及《唐伯父點秋香》中的石榴姐，成集體回憶，更助她殺入內地巿場。

▲ 苑瓊丹接受《1圈圈》訪問。（商台提供）

受星爺啟發再拍劇

苑仔在周星馳作品不介意扮醜，她在節目中指星爺不是傳聞中惡：「醜有甚麼所謂？一個演員能被標籤是很難得！星爺不惡，最初合作，他不會阻你，先讓你發揮做一次，之後他會做一次給看，讓你Copy，我常說周星馳不是人，是神！因你永遠模仿不到他的喜劇節奏。」

跟星爺合作94年《九品芝麻官》一役，促使苑瓊丹回歸電視圈簽TVB，她憶述：「戲中拍跟烈火奶奶跟我唸急口令一幕場，當日導演王晶寫完劇本要我拍，怎料不斷NG，星仔回來看到，就說：『叫佢拍口型1234啦！』王晶有點發脾氣說：『唔得！現在都拍唔到，將來怎配音？』我即時面紅想搵窿捐！

苑仔稱之後吳孟達說演員會有瓶頸位，她便反省要返電視台重新鍛練演技。

【星爺秘密】田啟文踢爆周星馳晚晚要人陪瞓 田雞：他要隔籬有人在才安心

▲ 苑仔拍《九品芝麻官》要挑戰急口令一場戲。

後來有指她因劇集《皆大歡喜》跟演員不和，2012年離巢北上發展，苑仔回應：「我梗係因為不開心走！我是接受不了（不和）事件後，要面對很多黑暗，很恐怖！之前拍戲很開心，但事發後我每天放飯都是匿在化妝間，不想面對，當時我想過退休唔做！」

關於感情，苑瓊丹曾被形容為中女傳奇，前男友林正英師父97年患癌病逝後，她01年認識現任富商丈夫：年紀比她大十歲的黃乃揚，二人更於04年於美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，直至09年苑仔被傳媒揭發才曝光。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

苑仔坦承自己我從來不缺戀情，感情會很主動，亦因烈女脾氣，拍很多次拖都不成功！

坦承被丈夫收服

她指：「但出奇地，我對付不了我這老公，他是軟皮蛇，鬧極都低聲下氣認低威，這怎會分手？其實去拉斯維加斯註冊，只是他順道陪我登台，當時我們經常嘈交，或許沖喜一下！是無計劃，貪方便像落街買菜，手續簡單又易離婚，是頗不負責任。」

苑瓊丹自爆16年婚姻期間曾鬧出分居危機，最終亦被老公收服，她說：「16年來我真的惡過鬼，試過鬧上律師樓簽分居紙，後來老公悄悄同律師說要取回。」

【街坊財爺】嫁入豪門苑瓊丹是隱形富婆 56歲苑仔變女強人搞生意上市

▲ 近日主持《開工大吉》受關注。（東星圖片）

後來苑仔媽媽有病，丈夫賣掉所有東西，再買大屋和她家人一起住。「我北上工作時，他照顧我阿媽，陪她飲茶、打針看醫生。到我媽媽離世當日，他來機場接我，比我哭得更利害。那我之後就開始反省、消化自己。我這麼臭脾氣，誰可以忍受？誰會有人待我像他這麼好？」

後來她跟老公說：『我很多謝你幫我及我的家人！所以從今開始，以前發生過甚麼事，我不會提；之後發生甚麼，亦不會計較！』即使日後有記者影到我老公拖著第二個女人，我都沒所謂，因他一路對我的付出，著實太多！現在他是我的親人。」