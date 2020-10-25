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【流感疫苗】疫苗診所憂流感疫苗需求劇增　優先為400名前線長者清潔工接種

健康 16:16 2020/10/25

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疫苗診所劍苗醫療今日（25日）優先安排為大角咀近400名清潔工長者接種流感疫苗。

冬季流感高峰期將至，本港對流感疫苗需求劇增，當中長期在前線進行清潔的長者清潔工更是高危染病人士。疫苗診所劍苗醫療有見及此，今日（25日）優先安排為大角咀近400名清潔工長者接種，冀真正有需要的人士，優先獲得照顧。

從事清潔工作的長者是「危中之危」

對於今年今年搶針需求增，同樣一支流感針價錢由$240元至$1500仍然有價有市的情況，劍苗醫療負責人黃卓健指，流感疫苗「現在即使有錢也買不到，小朋友多數由學校安排接種，住院舍的長者也有安排，唯獨非院舍居住的長者的健康未必獲得照顧，情況令人關注」

當中，他留意到從事清潔工作的長者更是「危中之危」，加上長者患流感的死亡率較其他年齡為高，所以他主動聯絡清潔公司，將手上的珍貴疫苗優先給他們接種。

市場上炒流感針有價，但真正價值只是健康優先，其次才是金錢。

計劃到偏遠地區為長者接種

劍苗醫療今日（25日）於大角嘴全日替近400名清潔工長者接種，外展隊在改裝的貨車內替他們注射疫苗，清潔公司分批安排清潔工到場輪候。黃卓健指，接種疫苗的清潔工之中，超過一半屬南亞裔，不諳廣東話或英語，需要翻譯協助登記長者的身體狀況，包括會否有雞蛋敏感、之前有否注射出現過敏反應等等，加上今年防疫措施較為複雜，所花時間較於診所注射多出兩三倍。

黃卓健下一步計劃聯絡較居住地點偏遠，如大嶼山大澳一帶的長者接種，情況與長者清潔工相若，未必有診所特別協助，因為花費時間較多、利潤也不高，加上偏遠地區要安排醫療廢物成本高昂及手續繁複，一般都不會有安排接種，希望可盡一分力關顧長者。他說：「父母為長者的年青人，陪同父母到診所接種，多關心長者健康，若再有餘力就關顧身邊的獨居長者。」

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責任編輯:羅嘉欣

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