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【大婚日子】鄭俊弘何雁詩結婚廣告現九巴車身 準新娘Step大方回應網民負評

娛樂 16:30 2020/10/25

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有網民發現巴士車身有何㕍詩鄭俊弘結婚廣告。

歌手何雁詩（Stephanie）將於11月嫁給鄭俊弘（Fred），並定於下月7日舉行婚禮，Step好姊妹陳瀅等日前已隨鄭俊弘到何家過大禮，蔡思貝和賴慰玲等齊集女家陪待嫁新娘，氣氛歡樂。

婚期愈近，何雁詩表示心情緊張，而今日更有網民發現九巴117路線更有鄭俊弘何雁詩的結婚廣告，疑似Fred的愛妻招數。

二人日前拍婚照。

巴士車身現二人結婚廣告

鄭俊弘、何雁詩將於11月7日結婚，今日有網民在討論區發帖，指一架九巴ATENU629 (TN6108) 貼上了祝賀兩人結婚的全車身廣告，並於今日開始行走指定路線 117，又指該路線相信是取其結婚日期的數字。

之後，不少網民也拍下此架巴士的車身照，巴士途徑西九多個地方，如深水埗、西九龍中心，相當受注目。車身上的何雁詩和鄭俊弘相視親嘴，十分恩愛。

【準新娘】何雁詩入紙結婚現蝦碌　鄭俊弘夫妻檔拍MV晒恩愛

何㕍詩轉發二人結婚車身廣告。（取自IG）

不過，網民對此反應兩極，有讚此舉夠浪漫，也有覺太過跨張，結婚只是私人事，不用太過高調，也有諷「九巴幾時做埋花車。」

而準新娘何雁詩亦有在IG Story轉貼圖片，相信也大受感動。

至於巴士廣告是否未婚夫的寵妻招數，何雁詩向傳媒解釋，原來是鄭俊弘的粉絲出錢，作為送別Fred的結婚禮物。而對網民有負評，Step亦大方表示不能介意，要多謝粉絲的禮物，很有心意。　

    點擊圖片放大
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距離婚期漸近，何雁詩亦忙於準備，昨日她便在社交平台貼上跟媽媽及未來老公的合照，讚揚媽媽是她的好榜樣。而Step的凍齡媽媽就大受網民讚許。

【待嫁新娘】何雁詩公開新一輯婚照　鄭俊弘盼愛犬做花仔花女

早前何雁詩在社交平台分享與鄭俊弘入紙登記結婚的「蝦碌」事，她現在做新娘少點EQ也不行，留言：「早幾天跟鄭先生去正式入紙，大家都有點緊張，筆沒墨，又太大力簽破了那文件。那感覺跟我們倆關係一樣，也是『傻的跟癡的這樣一致』。 」

撰文 : TOPick柴犬出動

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