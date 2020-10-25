【救救動物】養殖池被廢棄近一年無人餵飼　鯰魚瘦到僅剩一顆頭如巨型蝌蚪

▲ 鯰魚近一年無人餵飼，瘦到僅剩一顆頭如巨型蝌蚪。

鯰魚瘦成蝌蚪！內地近日瘋傳一段影片，一名男子去年12月從河裡捉到5條鯰魚，打算放入魚池飼養，然而期間男子卻因故離家，忘記要餵魚。直到近日回去查看魚池，發現鯰魚已瘦到不成形，僅剩魚頭是正常尺寸，仿如巨型蝌蚪。

廣西省一名黃姓男子去年12月與他的叔叔到河邊捉魚，捉到5條鯰魚放入家中魚池，然而不久後就因事而離家回鄉，把餵魚一事忘記了，導致鯰魚將近一年時間都要挨餓。直到他近日想起，再回養殖地一看，發現鯰魚居然未死，只是變得異常瘦弱。

男子將魚池情形拍下來，影片中的鯰魚頭大身小，眼珠外凸，身形比例怪異，外觀猶如「巨型蝌蚪」，而他形容是「餓得只剩下了一個頭」。男子表示，自己離家期間，叔叔只有在今年3月曾餵過鯰魚一次。

男子驚訝於鯰魚的生命力，不知道11個月來牠們是靠甚麼維生。同時認為繼續把牠們關在養殖池裡養著，實在太殘忍，於是把牠們送回當初的河裡放生，並相信「牠們找回自由後一定能過得更好。」

然而，仍有不少網民批評男子的行為，認為他不負責任和自私：「餓變形了，內臟也變形了，大概吃不了東西了，不如直接殺了它們。」也有人讚嘆鯰魚的生命力：「鯰魚生命力也太頑強。」

責任編輯：王明芳