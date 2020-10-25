【演員請就位2】胡杏兒視后級演技獲名導激讚　沒忘本落淚感謝TVB栽培

▲ 胡杏兒亮相內地綜藝節目展現視后級演技。

近年專注內地發展的胡杏兒，近日參與內地綜藝節目《演員請就位2》，繼素顏上陣挑戰趙薇於電影《親愛的》「村姑」角色後，於最新一集則挑戰國際影后陳冲於電影《誤殺》裡的女警角色，演技大爆發的她再次獲得最高的「S級」評價。

由表情浮誇而被封「胡囧」到奪得視后，胡杏兒漸受觀眾的認同，而她於節目裡憶起於TVB拍劇的日子，亦感謝娘家對自己的栽培，她哭著說：「沒有TVB沒有胡杏兒。」獲讚賞的她似乎未有忘本。

【演員請就位2】視后胡杏兒憑出眾演技晉級 名導演陳凱歌監督下挑戰影后陳冲

▲ 被讚賞的胡杏兒激動落淚。

胡杏兒參與內地節目《演員請就位2》中大獲好評，繼早前在節目中以趙薇於《親愛的》中的李虹琴一角，獲「現場觀眾最高票數」勝出首個回合，並在導演郭敬明手上取得S級成績。

▲ 胡杏兒再次獲得最高的「S級」評價。

於新一集裡杏兒得到「自選劇本角色」的機會，她在14部劇本中選了《誤殺》 中由陳冲飾演的警察高官角色，為壞事做盡的兒子被誤殺後，需要盤問疑犯。

由盤問疑犯、 接獲丈夫來電至最後爆喊，杏兒演得頗投入，最後更獲《小時代》導演郭敬明讚賞，說她在情緒起伏、台詞及走位等都完美，再以最高的「S級」來評價胡杏兒，令杏兒喜極而泣。

杏兒直言演出前很大的壓力，她說：「陳凱歌導演現場負責同我們排戲，今次最大難度是二十幾頁紙的劇本，兩日內要背好作準備，壓力都很大，幸最後演出時沒NG 、沒食螺絲順利上演。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

杏兒更一度感觸，憶起於TVB拍劇的日子時，更激動至流淚，她說：「因為我在TVB，應該是16年，爾導（指爾冬陞）也會知道以前拍戲那個環境，是沒得睡覺，劇本可能今晚給你，明天拍，但是你也要演得好，因為你演得不好，播出去，別人不會罵其他人，就說你演得不好，所以謝謝郭導你誇獎我。」

杏兒不忘感謝TVB的提攜，她說：「我是在TVB這個『少林寺』訓練出來的，所以沒有TVB，沒有胡杏兒，沒有看TVB的觀眾，也沒有胡杏兒，謝謝你們看我的戲長大。」

▲ 胡杏兒憑《萬凰之王》於2011年奪視后。

憑努力擺脫「胡囧囧」之名

胡杏兒於1999年參選港姐而入行，簽約TVB後被力捧，演出多套劇集。早年其演技成為網民熱議話題，其千篇一律和浮誇張的演技，惹來不少負評，當時有網民以胡杏兒於劇集《太極》裡的片段來截圖，笑指杏兒的表情跟石神或網絡潮語「囧」形似，自此被網民笑稱為「胡囧囧」。

【熟女強人】胡杏兒演攤牌戲發揮視后級演技獲讚 為培養情緒激動到胃痛【有片】

▲ 胡杏兒近年事業家庭兩得意。

縱然胡杏兒過去的演技大受批評，於2011年，憑著《怒火街頭》及《萬凰之王》的演出，令不少網民她改觀，最後於《萬千星輝頒獎典禮2011》獲得「最佳女主角」及「我最喜愛的電視女角色」獎項，成為雙料視后，可說吐氣揚眉，而於近日內播映的ViuTV劇《熟女強人》裡一場跟朱柏康一場「攤牌」戲亦獲讚賞。