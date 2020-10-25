【陳同佳案】與潘曉穎母親會面告吹　警方稱一直與死者家屬跟進

▲ 台灣殺人案疑犯陳同佳在本港出獄滿一年，至今未赴台投案。（資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳在本港出獄滿一年，至今未赴台投案。警方原本與案中死者潘曉穎的母親相約今早會面告吹，潘太透過代表指警方未有回應她提出的疑問，警方下午回應事件表示，不評論會面安排細節，僅稱會繼續與死者家屬直接聯絡及提供適切可行的協助，又形容警方一直積極與死者家屬跟進，並保持溝通。

警方表示，香港警方與台灣警務單位一直透過警務合作機制處理案件，警方有專責人員負責港台間的警務合作機制，人員日常亦與台方保持聯繫，台灣警方如提出要求，香港警方必定作適當處理。此外，如果死者家屬希望將港方聯絡人員的資料交予台灣警方，以提醒台方可聯絡該香港警務人員，警方樂意將該人員的聯絡資料交予死者家屬。

警方指，警務合作機制為港台警方溝通的平台，與司法協助有別；在香港，就某刑事偵查而取得的證據，法律只容許其用於該香港案件，要移交證據必須透過司法協助程序，惟現時《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，故此目前沒有法律框架進行證據移交，強調警方的一切行動和提供的協助，必須按香港法律進行。

警方認為，事態發展至今，唯有台灣方面容許陳同佳入境才能有所發展，如果陳同佳獲台灣原則上批准入境，香港與台灣即可透過警務合作機制研究和安排其赴台行程。

警方指，法庭指示警方將屬於死者的證物交還死者家屬，警方已聯絡死者家屬以將相關證物交還，會按香港法律及法庭指示將死者的證物交還死者家屬。

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責任編輯：馮琪雅